كرة يد - انتظارا للخاسر.. مصر تحسم الصدارة بسحق الكاميرون في بطولة إفريقيا
الأحد، 21 يناير 2024 - 19:23
كتب : FilGoal
سحق منتخب مصر نظيره الكاميرون بنتيجة 35-16 في ختام منافسات المجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة إفريقيا.
وتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من 3 انتصارات.
وانتهى الشوط الأول بتقدم مصر بنتيجة 17-9، بعد تقدم الكاميرون لمرة واحدة فقط في المباراة بنتيجة 1-0.
واستمر التفوق المصري إلى أن اتسع الفارق حتى بلغ 19 نقطة.
وفاز يحيى خالد بجائزة رجل المباراة.
وبذلك يتأهل منتخب مصر في صدارة المجموعة الثانية، وينتظر الثاني من المجموعة الرابعة.
ويتصارع أنجولا وتونس على صدارة المجموعة الرابعة، بينما سيلتقي الخاسر مع مصر في الأدوار الإقصائية.
نرشح لكم
انتهت كرة يد - مصر (35)-(16) الكاميرون.. ختام الدور الأول لبطولة إفريقيا كرة يد - الزمالك يعلن توقيع توأمة مع فزبرم المجري كرة يد - طريق مصر.. تونس تلحق بركب المتأهلين لربع نهائي أمم إفريقيا كرة يد - منتخب مصر لربع نهائي أمم إفريقيا بالتفوق على الكونغو انتهت إفريقيا لكرة اليد - مصر (34) (19) الكونغو.. إلى ربع النهائي كرة يد - بفارق 18 هدفا.. منتخب مصر يبدأ أمم إفريقيا بالفوز على غينيا انتهت إفريقيا لكرة اليد - مصر (33) (15) غينيا.. انتصار عريض في البداية كرة يد - الزمالك يتعاقد مع عمر الفولي