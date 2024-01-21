كرة يد - انتظارا للخاسر.. مصر تحسم الصدارة بسحق الكاميرون في بطولة إفريقيا

الأحد، 21 يناير 2024 - 19:23

كتب : FilGoal

منتخب مصر يد - الكونغو

سحق منتخب مصر نظيره الكاميرون بنتيجة 35-16 في ختام منافسات المجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة إفريقيا.

وتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من 3 انتصارات.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مصر بنتيجة 17-9، بعد تقدم الكاميرون لمرة واحدة فقط في المباراة بنتيجة 1-0.

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واستمر التفوق المصري إلى أن اتسع الفارق حتى بلغ 19 نقطة.

وفاز يحيى خالد بجائزة رجل المباراة.

وبذلك يتأهل منتخب مصر في صدارة المجموعة الثانية، وينتظر الثاني من المجموعة الرابعة.

ويتصارع أنجولا وتونس على صدارة المجموعة الرابعة، بينما سيلتقي الخاسر مع مصر في الأدوار الإقصائية.

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