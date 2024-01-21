أمم إفريقيا - الركراكي: لم نستغل فرصنا لقتل المباراة.. وسنتعلم من الأخطاء للمستقبل

أعرب وليد الركراكي المدير الفني لـ المغرب عن شكره لقتالية لاعبي الأسود في مواجهة الكونغو الديموقراطية.

وتعادل منتخب المغرب مع الكونغو في الجولة الثانية من دور المجموعات في أمم إفريقيا 2023.

وقال الركراكي لقناة الرياضية المغربية بعد نهاية المباراة: "المباراة لم تكن سهلة أمام الكونغو، وأشكر اللاعبين على القتالية".

وأضاف "حصلنا على بعض الفرص في الشوط الأول غير أننا لم نستغلها لقتل المباراة، ما جعل الكونغو يعود في المواجهة، خاصة مع تراجعنا في الشوط الثاني".

وتابع "هذه المباراة اختبار مهم لنا من أجل معرفة أن المواجهات لن تكون سهلة في أمم إفريقيا، وسنتعلم كثيرا منها لإصلاح كل الأخطاء مستقبلا".

واختتم "الآن علينا التركيز لتجاوز هذا الدور وخوض بعدها مباراة تلو الأخرى، والعمل أيضا على الفعالية أمام المرمى".

سجل هدف المغرب: أشرف حكيمي، فيما سجل هدف الكونغو: سيلاس كاتومبا.

ورفع الأسود رصيدهم لـ 4 نقاط في الصدارة، بينما رفع الفهود رصيدهم لنقطتين.