انتهت كأس آسيا - قيرغيزستان (0)-(2) السعودية
الأحد، 21 يناير 2024 - 19:10
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة قيرغيزستان ضد السعودية في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس آسيا.
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ق50. بطاقة حمراء جديدة تلك المرة لكيمي ميرك بعد تدخل قوي على لاعب السعودية.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق35. جووووول أول للسعودية عن طريق محمد كنو.
ق9. بطاقة حمراء لأيزار أكماتوف لاعب قيرغيزستان
بداية المباراة
انطلاق المباراة بعد قليل
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