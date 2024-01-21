ديسابر يعرف المغرب

الأحد، 21 يناير 2024 - 18:19

كتب : إسلام أحمد

تقرير المباراة

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة المغرب مع الكونغو الديموقراطية في المجموعة السادسة لكأس أمم إفريقيا 2023 في لقاء أقيم على استاد لوران بوكو.

سجل هدف المغرب: أشرف حكيمي، فيما سجل هدف الكونغو: سيلاس كاتومبا.

سيباستيان ديسابر المدير الفني للفهود سبق له التدريب في المغرب من قبل، وما هو كان مثار الأسئلة في المؤتمر الصحفي للمنتخبين.

ووليد الركراكي المدير الفني للمغرب أمس في المؤتمر الصحفي عن مواجهة الكونغو الديموقراطية قال: "سيباستيان ديسابر مدرب جيد، ويعرف المغرب، بسبب عمله سابقا في الدوري المغربي، وهذا كفيل بجعل المباراة صعبة أمامه، يجب علينا أن نعرف كيف ندير المباراة وفق الأحداث".

ورفع الأسود رصيدهم لـ 4 نقاط في الصدارة، بينما رفع الفهود رصيدهم لنقطتين.

التشكيل

شارك محمد الشيبي في مركز الظهير الأيسر، بينما لعب أشرف حكيمي في مركز الظهير الأيمن.

وعاد سفيان بوفال إلى التشكيل الأساسي بدلا من عبد الصمد الزلزولي الذي لعب مباراة تنزانيا.

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بينما دفع ديسابر بالتشكيل الذي لعب به منتخب الكونغو الديموقراطية المباراة الأولى ضد زامبيا.

وصف المباراة

بدأ منتخب المغرب اللقاء بدافع هجومي قوي بحثا عن هدف أول مبكر.

وفي الدقيقة السادسة سجل أشرف حكيمي الهدف الأول من لمسة واحدة بتسديدة على الطائر بعد ركنية نفذها حكيم زياش.

حاول زياش في الدقائق التالية إضافة الهدف الثاني، وتصدى حارس الفهود لتصويبة الجناح المغربي في الدقيقة 11.

ثم منع رأسية يوسف النصيري في الدقيقة 18 بعد عرضية أشرف حكيمي.

وأهدر النصيري فرصة إضافة الهدف الثاني بعدما تسلم الكرة عقب تمريرة طولية لكن الحارس خرج في الوقت المناسب وأمسك الكرة في الدقيقة 31 مانعا الهدف الثاني.

الدقائق التالية بدأت تشهد دخول لاعبي الكونغو في أجواء اللقاء، وفي الدقيقة 40 تحصلوا بالفعل على ركلة جزاء بسبب لمسة يد على سليم أملاح.

وانبرى سيدريك باكامبو للركلة في مواجهة ياسين بونو لكن تسديدته ارتطمت بالقائم الأيمن للمغرب، وانتهى الشوط الأول بتقدم أسود الأطلس.

الشوط الثاني جاء مغايرا، لاعبو الكونغو أمسكوا بزمام الأمور في اللقاء، وفي الدقيقة 48 سدد سانشيل مبيمبا كرة مرت بجوار القائم.

وباغت أوناحي مرمى الفهود بتسديدة علت العارضة في الدقيقة 54.

شارك فيستون ماييلي بدلا من باكامبو، ورد بيكل بتسديدة مرت بجوار القائم الأيمن لبونو في الدقيقة 57.

مرت رأسية ماييلي في الدقيقة 64 بعيدة دون خطورة، وحاول المنتخبان إحداث الفارق في التغييرات.

وفي الدقيقة 77 ومن عرضية أرضية لميشاك إيليا سجل سيلاس كاتومبا هدف التعادل.

حاول لاعبو الكونغو في الدقائق التالية إضافة الهدف الثاني وخطف اللقاء لكن بونو كان في الموعد في الدقيقة 80، ثم شتتها حكيمي بعيدا عن المرمى.

طالب لاعبو المغرب في الدقائق الأخيرة باحتساب ركلة جزاء بداعي لمسة.

المغرب أمم إفريقيا الكونغو الديموقراطية
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