تشكيل السعودية - البريكان والدوسري يقودان الهجوم ضد قيرجيزستان

أعلن روبيرتو مانشيتي مدرب منتخب السعودية تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد قيرجيزستان.

ويلعب منتخب السعودية بعد قليل ضد قيرجيزستان في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس آسيا.

ويشهد تشكيل السعودية تواجد ثنائي في خط الهجوم مكونة من سالم الدوسري وفراس البريكان.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أحمد الكسار.

الدفاع: حسان التمبكتي – علي لاجامي – علي البليهي.

الوسط: سعود عبد الحميد – سامي النجعي – عبد الإله المالكي – محمد كنو – محمد البريك.

الهجوم: فراس البريكان – سالم الدوسري.

وكان منتخب السعودية فد فاز في مباراته الأولى ضد عمان بهدفين مقابل هدف، بينما خسر قيرجيزستان من تايلاند بهدفين دون مقابل.