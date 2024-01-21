الأهلي يواجه حتا الإماراتي وديا

الأحد، 21 يناير 2024 - 17:26

كتب : FilGoal

الاهلي

أعلن خالد بيبو مدير الكرة في الأهلي خوض مباراة ودية يوم الجمعة المقبل ضد فريق حتا الإماراتي.

ويخوض الأهلي معسكره في الإمارات استعدادا لاستئناف المسابقات المحلية والإفريقية عقب نهاية كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار.

ويلعب الأهلي ضد الأخدود السعودي وديا يوم الثلاثاء المقبل، قبل أن يلعب ضد حتا الإماراتي يوم الجمعة.

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وتقام المباراتين في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

ويخوض الأهلي مباراة الأخدود في ملعب نادي اتحاد كلباء، والثانية ضد حتا في ملعب فريق حتا.

ويخوض الأهلي معسكرا في الإمارات من 20 لـ28 يناير الجاري استغلالا لفترة توقف الدوري بتنظيم من مجموعة سيكسياردز بقيادة عمرو مرزوق وهشام مرزوق، بالتنسيق مع الراعي الرئيس للمعسكر وعبد الرحمن جاويش.

الأهلي خالد بيبو حتا الإماراتي
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