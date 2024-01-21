خطوة من ميلان لدعم مانيان ضد العنصرية

قرر نادي ميلان إيقاف البث على كل منصاته في مواقع التواصل الاجتماعي لمدة يوم، دعما لحارسه مايك مانيان الذي تعرض للعنصرية في مباراة أودينيزي.

وأفاد نادي ميلان في بيان: "بعد الأحداث غير المقبولة التي شهدتها مباراتنا ضد أودينيزي، قرر نادي ميلان عدم نشر أي محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد 21 يناير 2024، دعمًا لمايك ماينان ومكافحة للعنصرية".

وفاز ميلان على أودينيزي 3-2 ضمن الجولة 21 من منافسات الدوري الإيطالي، في مباراة توقفت لدقائق بسبب تعرض مانيان للعنصرية وخروجه من أرض الملعب.

من جهته، علق مايك مانيان حارس مرمى ميلان على الهتافات العنصرية التي تعرض لها أثناء مباراة فريقه ضد أودينيزي.

وقال مانيان لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "لا يمكننا لعب كرة القدم بهذه الطريقة".

وأضاف "سمعت أصوات قردة في أول ركلة مرمى ولم أقل أي شيء".

وتابع "كرروا الأمر مرة أخرى في ركلة المرمى الثانية لذلك استدعيت الحكم الرابع والبدلاء".

وأنهى حديثه قائلا: "يجب أن تكون هناك عقوبات قاسية للغاية، مجرد الكلام لا يفعل شيئا".

وأوقف الحكم فابيو ماريسكا المباراة بسبب الهتافات العنصرية.

وينص بروتوكول مكافحة العنصرية في الدوري الإيطالي أن تتم إيقاف المباراة وتحذير الجماهير من الاستمرار في الهتافات العنصرية وهو ما حدث بالفعل.

وخرج مانيان من الملعب وتجمع حوله باقي الفريق من أجل تقديم الدعم له وتشجيعه ضد الهتافات العنصرية.

وثم اتجه فريق ميلان إلى النفق المؤدي إلى غرف تغيير الملابس بسبب الاعتراض على ما يحدث من جماهير أودينيزي.

وعلى الجانب الآخر ذهب فريق أودينيزي إلى الجماهير لطلب إيقاف هتافاتهم وهو ما حدث بالفعل واستئنف اللقاء مرة أخرى.

ودامت مدة إيقاف المباراة 6 دقائق كاملة قبل أن تلعب مرة أخرى.

وصرح فيديريكو بالزاريتي المدير الرياضي لأودينيزي أن النادي سيتعاون من أجل الوصول للأشخاص الذين هتفوا ضد مانيان.

بهذا الفوز ارتفع رصيد ميلان إلى النقطة 45 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند النقطة الـ18 في المركز الـ16.

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