انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (3)-(2) ألميريا

الأحد، 21 يناير 2024 - 17:08

كتب : FilGoal

ريال مدريد - برشلونة - فينيسيوس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد ألميريا في الجولة الـ21 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة من 19 مباراة خلف جيرونا المتصدر بفارق نقطة واحدة لكن لعب 20 مباراة.

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نهاية المباراة

99. جوووووووول ثااااالث لريال مدريد عن طريق كارباخال.

ق83. هدف رائع يضيع من بيلينجهام منت ركلة خلفية مزدوجة.

ق81. الثالث يضيع من فينيسيوس.

ق77. هدف غير محتسب لريال مدريد عن طريق بيلينجهام لوجود حالة تسلل في بداية الهجمة.

الحكم يحتسب الحكم بعد تدخل تقنية الفيديو والتعادل لريال مدريد.

ق67. هدف غير محتسب لريال مدريد عن طريق فينيسيوس بسبب لمسدة يد.

ق64. إلغاء الهدف بسبب وجود خطأ في بداية الهجمة

ق62. جووووول الثالث لألميريا عن طريق أريباس من هجمة مرتدة.

ق57. جوووووول أول لريال مدريد عن طريق جود بيلينجهام من ركلة جزاء.

ق56. ركلة جزاااء لريال مدريد.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43. جوووول صاروخي لألميريا عن طريق إدجر جونزاليس.

ق1. جوووول أول لألميريا بعد 40 ثانية عن طريق رمزاني بعد خطأ فادح من ناتشو فيرنانديز.

بداية المباراة

ريال مدريد الدوري الإسباني فينيسيوس جونيور ألميريا
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