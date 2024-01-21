وكيل مارسيال يوضح حقيقة الخلافات مع تين هاج واستبعاده من الفريق

الأحد، 21 يناير 2024 - 16:41

كتب : FilGoal

أنتوني مارسيال - مانشستر يونايتد وتشيلسي

أوضح فيليبي لامبولي وكيل أعمال أنتوني مارسيال لاعب مانشستر يونايتد حقيقة الخلافات بين المهاجم وإيريك تين هاج المدير الفني للفريق.

وقال لامبولي لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "ما قيل عنه هو غير حقيقي بالمرة، لم يتم استبعاده من الفريق ولا يوجد لديه أي مشكلة مع تين هاج".

واختتم "مارسيال لن يرحل عن مانشستر يونايتد وسيبقى حتى نهاية عقده".

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وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 28 عاما بنهاية الموسم الجاري ويوجد بند تجديد العقد لعام آخر.

وشدد المدير الفني الهولندي قبل فترة الانتقالات الشتوية إنه يريد استمرار مارسيال إذ قال: "نضع في حسباننا عقود اللاعبين التي قاربت على الانتهاء وسنبحث موقف التجديد لهم".

وأنهى "هؤلاء هم أرون فان بيساكا، ومارسيال، وفيكتور ليندلوف، وحنبعل مجبري".

ورحل مجبري من مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية الجارية إلى إشبيلية الإسباني.

وانضم مارسيال إلى الشياطين الحمر قادما من موناكو في موسم 2015-2016 مقابل 60 مليون يورو.

وانتقل إلى إشبيلية على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر في موسم 2021-2022.

ولعب مارسيال مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الجاري 19 مباراة وسجل هدفين وصنع مثلهما.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي إشبيلية مارسيال
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