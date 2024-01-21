انتهت في كأس آسيا - عمان (0)-(0) تايلاند

الأحد، 21 يناير 2024 - 16:32

كتب : FilGoal

السعودية + عمان

يواجه منتخب عمان نظيره تايلاند في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.

ويتواجد كل من السعودية وقيرغيزستان رفقة عمان وتايلاند في المجموعة السادسة.

ويتصدر منتخب تايلاند المجموعة بـ3 نقاط، ويأتي منتخب عمان في المركز الثالث دون نقاط.

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نهاية المباراة

نهاية الشوط الأول

ق40: دقائق أخيرة من الشوط الأول والشباك لم تهتز

ق30: نصف ساعة تمر بلا أهداف

ق16: إبراهيم المخيني حارس عُمان ينقذ مرماه من هدف أكيد لتايلاند

بداية المباراة

عمان كأس آسيا قطر تايلاند السعودية
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