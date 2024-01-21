حمى كريستيانو رونالدو تجتاح الصين.. بكاء وجنون واستقبال أبطال

حظى كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي باستقبال الأبطال لدى وصوله إلى الصين من أجل المشاركة في مباراتين وديتين.

النصر سيخوض مباراتين تجريبيتين أمام فريقي شنجهاي الصيني في 24 من يناير الجاري، وتشجيانج في 28 من الشهر ذاته.

ووصل الفريق السعودي إلى الصين يوم الأحد وسط اهتمام جماهيري بالغ بحضور كريستيانو رونالدو مع العالمي.

وخرج النصر من المطار وسط حشود جماهيرية جاءت خصيصا من أجل النجم البرتغالي.

يحصد نادي النصر السعودي 9 ملايين دولار نظير المشاركة في مباراتين وديتين بالصين هذا الشهر، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأضافت أن المبلغ سيشمل المباراتين، إضافة إلى بعض اللقاءات الإعلامية لنجوم الفريق، يتقدمهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق.

من جهة أخرى، سيغيب عن البعثة الثنائي، السنغالي ساديو ماني، والإيفواري سيكو فوفانا، للمشاركة في نهائيات أمم إفريقيا.

يذكر أن البرتغالي لويس كاسترو، مدرب الفريق، منح اللاعبين إجازة 15 يوما بعد توقف الدوري السعودي.

فالمنتخب السعودي يشارك في نهائيات كأس أمم آسيا في قطر هذا الشهر.

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