التشكيل - كيبا يعود لحراسة ريال مدريد وغياب مودريتش ضد ألميريا

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه أمام ألميريا في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الـ21 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وعاد كيبا أريزابالاجا للتشكيل الأساسي مرة أخرى بعد مشاركة أندري لونين في المباراة الماضية ضد أتليتكو مدريد في كأس ملك إسبانيا.

ويغيب لوكا مودريتش عن التشكيل الأساسي بعدما لعب ضد المباراة الماضية ضد الروخيبلانكوس منذ بدايتها.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: داني كارباخال – أنتونيو روديجير – ناتشو فيرنانديز – فيرلاند ميندي

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – توني كروس

أمامهم: جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو – فينيسيوس جونيور

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة من 19 مباراة خلف جيرونا المتصدر بفارق نقطة واحدة لكن لعب 20 مباراة.

ويتذيل ألميريا جدول الترتيب بـ6 نقاط ويعتبر الفريق الوحيد الذي لم يفز في أي مباراة.