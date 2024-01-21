أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب كاب فيردي: سنفعل كل شيء للفوز على مصر.. وكل الفريق متاح للمشاركة

شدد بوبيستا المدير الفني لمنتخب كاب فيردي أن فريقه سيفعل كل شيء للفوز على منافسه مصر في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار.

وستقام المباراة الإثنين المقبل.

وقال بوبيستا خلال المؤتمر الصحفي: "شارك بعض لاعبينا في المباراتين السابقتين، يجب على الجميع أن يكون جاهزا للمشاركة، لدينا لثقة في كل اللاعبين وسنفعل كل شيء للفوز على مصر ولدينا مسؤولية كبيرة أمام جماهيرنا ونقاط المجموعة لم تغلق بعد علينا أن ننتصر على مصر وسنلعب بنفس الطريقة التي لعبنا بها ضد الجميع".

وعن كونه سيشارك بالبدلاء أم الأساسيين قال: "كل اللاعبون يمكن أن يشاركوا ضد مصر".

وأضاف "الفريق يسعى لتقديم أفضل ما لديه ونحن جاهزون للمشاركة وسيدخلون ضد مصر برغبة الفوز".

وتابع "ليس سرا أننا نعمل بشكل جماعي ونسعى دائما إلى تحسين الأداء وأعتقد أننا أصبحنا أفضل وكل مباراة وبطولة نسعى فيها لتقديم أفضل ما لدينا ونعرف أن في مجموعتنا فرق قوية مثل مصر وغانا، لدينا لاعبون يريدون أن يظهرون أفضل أداء على المستوى الفردي والجماعي، نساعدهم على خدمة الفريق بمهاراتهم وبكل صفاتهم الفنية".

وواصل "نثق في لاعبينا ولديهم خبرات، علينا مسؤولية كبيرة في كل المباريات ونواجه كل المباريات بأفضل طريقة ممكنة وسوف نسعى دائما للمكسب في كل اللقاءات، أعرف أن ذلك صعبا ولكن نسعى لتحقيق ذلك".

وأنهى حديثه قائلا: "لقد عملنا في فترات سابقة على تحسين قدرات منتخبنا وهي بلد صغير لكن لدينا لاعبون رائعون ونريد أن نفوز في كل المباريات، وكنا دائما نشجع اللاعبين ونحمس فريقنا أن ننتصر".

وعلى الجانب الآخر كشف جاري رودريجيز لاعب منتخب كاب فيردي الذي حضر المؤتمر الصحفي رفقة مدرب أنه لعب مع أحمد حجازي في اتحاد جدة وتحدث معه في الفترة الماضية.

وقال رودريجيز: "يوجد العديد من اللاعبين الكبار في مصر وأنا كنت ألعب مع حجازي منذ عامين وتحدثت معه وسنخوض مباراة كبيرة مثل غانا، أظهرنا للجميع أننا فريق متكامل سنركز فقط على المباراة المقبلة، ولدينا أهدافنا التي نسعى إلى تحقيقها ويجب أن يكون لدينا الثقة والتركيز".

واختتم "لدي الفخر لتأهلنا إلى دور الـ16 وسوف يكون هناك مباراة أخرى في المجموعة ضد فريق قوي جدا، ليدنا دائما الحماس والرغبة في أن نفوز في المباريات، بصفتي لاعب في المنتخب أعتقد أننا ممكن أن نقدم أداء عظيما".

وضمن منتخب كاب فيردي التأهل إلى دور الـ16 من البطولة إذ يتصدر المجموعة بـ6 نقاط، ويأتي خلفه مصر بنقطتين، ويحتل منتخب غانا المركز الثالث بنقطة واحدة بالتساوي مع موزمبيق المتذيل.