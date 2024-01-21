أمم إفريقيا – تشكيل الكونغو الديمقراطية.. ويسا وباكامبو أساسيان أمام المغرب

الأحد، 21 يناير 2024 - 15:28

كتب : FilGoal

يوان ويسا - الكونغو الديمقراطية

أعلن سيباستيان ديسابر المدير الفني لكونغو الديمقراطية تشكيل فريقه لملاقاة المغرب مساء الأحد في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2023 ضمن منافسات المجموعة السادسة.

ودفع ديسابر بالتشكيل الذي لعب به المباراة الأولى ضد زامبيا.

وتقام المباراة في ملعب لوران بوكو في كوت ديفوار.

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ويتصدر منتخب المغرب المجموعة مبكرا إثر فوزه على تنزانيا بثلاثية دون رد.

بينما تعادلت الكونغو الديمقراطية مع زامبيا بهدف لمثله.

وجاء تشكيل الكونغو الديمقراطية كالتالي:

في حراسة المرمى: ليونيل مباسي

في الدفاع: أرثر ماسوكو - تشانسيل مبيمبا - هينوك إينونجا - جيديون كالولو

في الوسط: صامويل موتوسامي - ثيو بونجوندا - تشاريلز بيكل - جايل كاكوتا - يوان ويسا

في الهجوم: سيدريك باكامبو

المغرب الكونغو الديمقراطية أمم إفريقيا 2023
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