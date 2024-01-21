مؤتمر فيتوريا: لا أفكر في مستقبلي وتركيزي على مواجهة كاب فيردي الصعبة

رفض روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر التعليق على مستقبله مع الفريق حال الخسارة أمام كاب فيردي.

وشدد فيتوريا على أن تركيزه حاليا على مواجهة كاب فيردي الصعبة وبعد ذلك حال التأهل ستكون على المواجهة التالية وهكذا.

وقال فيتوريا عبر المؤتمر الصحفي: "ندرك أننا سنواجه منتخبا صعبا، كاب فيردي منافس قوي جدا ولكن نحن نستعد لجميع فرق المجموعة".

وشدد "من أجل الفوز أمام كاب فيردي علينا أن نُظهر إصرارا ونلعب بجدية، وأعلم أننا سنواجه منتخبا صعبا غدا".

أما عن استقبال 4 أهداف في مباراتين أجاب "هذا صحيح ولكنه ليس أمر مُقلق بالنسبة لي، نهاجم ونحاول صناعة الأهداف وعندما تفعل ذلك يكون من الوارد استقبال الأهداف، ولكن هناك بعض الأشياء يجب فعلها وتطويرها".

ويلعب منتخب مصر أمام كاب فيردي في تمام العاشرة من مساء غدا الإثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وقال فيتوريا: "نحن دائما نلعب من أجل الفوز، ويجب أن نبني على ما فعلناه والشراسة الهجومية يجب تحصينها من الناحية الدفاعية".

وتابع "إذا كانت هناك مشكلة سنعمل ونحاول أن نجد لها حلا، والحديث مع اللاعبين لمعالجة الأخطاء أمر هام جدا، نحن نتحسن ولكن علينا التركيز أكثر وحاسمين أكثر".

وأخيرا رد على مستقبله مع المنتخب قائلا: "أنا لا أركز أو أفكر فيما هو أبعد من مواجهة كاب فيردي، نحتاج كل التركيز على تلك المباراة فقط".