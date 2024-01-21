أمم إفريقيا – تشكيل المغرب.. الشيبي أساسي ضد الكونغو الديمقراطية.. وعودة بوفال

الأحد، 21 يناير 2024 - 15:17

كتب : FilGoal

علي ساماتا - تنزانيا - المغرب - محمد الشيبي

واصل وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب الدفع بـ محمد الشيبي لاعب بيراميدز في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة الكونغو الديمقراطية.

ويلعب منتخب المغرب ضد الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية لمجموعات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ويشارك محمد الشيبي في مركز الظهير الأيسر، بينما يلعب أشرف حكيمي في مركز الظهير الأيمن.

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وعاد سفيان بوفال إلى التشكيل الأساسي بدلا من عبد الصمد الزلزولي الذي لعب مباراة تنزانيا.

وجاء تشكيل المغرب كالآتي:

المرمى: ياسين بونو

الدفاع: محمد الشيبي – نايف أكرد – رومان سايس – أشرف حكيمي

الوسط: عز الدين أوناحي – سليم أملاح – سفيان أمرابط

الهجوم: سفيان بوفال – يوسف النصيري – حكيم زياش

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة السادسة للبطولة بجانب تنزانيا والكونغو الديمقراطية وزامبيا.

وكان قد انتصر على تنزانيا 3-0 في المباراة الأولى.

المغرب سفيان بوفال الكونغو الديمقراطية محمد الشيبي أمم إفريقيا 2023
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