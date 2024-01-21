مؤتمر صلاح عن الانتقادات واللعب مع ليفربول بشكل أفضل وفارق العقلية للمحترفين

أبدى محمد صلاح قائد منتخب مصر تقبله للانتقادات التي تتحدث عنه بسبب الأداء في أول جولتين.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وطالب صلاح الجماهير بدعم اللاعبين لأن هناك من يشارك لأول مرة وقد لا يتحمل الضغط، وتركيز الجميع على هدف تحقيق اللقب، كما طالب صلاح الأندية بترك اللاعبين للاحتراف في سن صغير.

ويلعب منتخب مصر أمام كاب فيردي غدا الإثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وقال صلاح خلال المؤتمر الصحفي: "أعتقد أن الجميع يعي ماذا يعني التتويج بكأس أمم إفريقيا، لم نكن محظوظين في النسخة الماضية وبنسخة الجابون أيضا، جميع اللاعبين لديهم من الحماس ما يكفي وسنقدم كل ما لدينا للفوز على كاب فيردي والتأهل أولا".

وشدد صلاح "نريد فقط أن نتأهل إلى الدور المقبل أولا، ولدينا لاعبون جيدون ومدير فني رائع ورؤية جيدة، وسنقدم كل شيء في البطولة".

أما عن تشابه نتائج مصر والجزائر بسبب الطقس السيء أجاب "إذا كان الطقس سيئا فهو على جميع الفرق وليس نحن فقط، الأمر الإيجابي هو تسجيل الأهداف حتى الدقائق الأخيرة وعلينا استغلال ذلك بشكل أكبر في المباريات المقبلة".

وكشف صلاح "كرة القدم تتطور في إفريقيا بشكل كبير بسبب الاحتراف من سن صغير وهو ما يعود على اللاعبين والمنتخبات، وعلينا أن نترك اللاعبين يرحلون في سن أصغر بالإضافة لعدم (تنجيم) اللاعبين أكثر من اللازم، لأن بسبب ذلك يرغب اللاعب في الاستمرار ببلاده عن الاحتراف في أوروبا".

وواصل "ألعب في أوروبا منذ 12 عاما تقريبا، الفوارق الفنية ليست كبيرة جدا ولكن الفارق في العقلية، لذلك احتراف اللاعب في سن صغير يمنحه أفضلية، تونس أيضا مثل مصر لا تملك العديد من اللاعبين المحترفين في أوروبا وأتمنى أن يتم السماح للاعبين بالاحتراف لأنه يعود بالفائدة على الجميع".

وشدد "الأمر غريب جدا بالنسخة الحالية لأن المستويات متقاربة جدا ففي كل المباريات لا تعلم من يفوز، منتخب مصر على سبيل المثال ليس أول أو ثاني مجموعته".

أما عن انتقاد مستواه في أول جولتين أجاب "لا قلق من ذلك أتقبل الأمر بصدر رحب، لعبت في مباراة ونصف فقط، ربما لم يكن المستوى أفضل شيء في المباراة الأولى وأنا هنا لا ألعب من ناحية فردية ولكن فريق ككل، وأرى أن الأمر الإيجابي هو رغم تأخرنا في المباراتين عدنا وتعادلنا، ليس لدي تفسيرا محددا بشأن الأداء ولكن الكرة لعبة جماعية وأهم شيء أن نفوز المباراة المقبلة هذا منتخب مصر وليس منتخب صلاح، فأنا لاعب ضمن باقي اللاعبين في القائمة".

وبسؤاله عن تفاصيل إصابته أوضح "سيكون هناك بيان مشترك بين المنتخب ونادي ليفربول بشأن الإصابة اليوم أو صباح الغد على أقصى تقدير".

وتابع "بالفعل فزت بكل البطولات الممكنة على كل المستويات، أريد الفوز بأمم إفريقيا وأعتقد أن هذا سيحدث يوما ما عاجلا أو آجلا".

ورد صلاح على سؤاله عن انتقاده في الإعلام المصري قائلا "أعدك أنني لم أسمع أي شيء، ولكنني متفهم الأمر جدا، فأنا هنا من أجل هدف واحد وتركيزي على ذلك فقط، اللاعبون يحتاجون دعم الجماهير وأتمنى أن يحدث ذلك بالفعل، الجميع يؤدي أقصى ما لديه، ربما لسنا موفقين في النتيجة حتى الآن لكن الجميع يبذل كل مجهود يمكن تقديمه، فعلى الأقل من لا يريد قول أمر إيجابي لا يتحدث بشكل سلبي لأن لدينا لاعبين لأول مرة في المنتخب وقد يتأثرون بالضغط في النهاية نحن نمثل مصر".

وعن مقارنة مستواه مع المنتخب عن الأداء مع ليفربول فقال: "أحترم جميع الآراء وهذا لا يقلل مني في أي شيء ونقدم كل ما لدينا، للجميع الحق في إبداء الآراء وبالنسبة لي لا أتذكر أنني قمت بالرد على أحد من قبل، أنا هنا مع المنتخب منذ فترة طويلة وأتفهم الانتقادات، أي شخص يمتلك حساب على مواقع التواصل يمكنه التحدث وأتفهم ذلك".

واختتم صلاح تصريحاته "بنسبة 100% أتحدث مع اللاعبين في فكرة التحرر عند غيابي، فأنا جزء صغير في منظومة المنتخب، أعلم قيمة نفسي ومن أنا، لكن اللاعب يبحث عني ربما من أجل صناعة الفارق وتحدثت معهم بعد إصابتي عندما طالبوني بالاستمرار، حتى أن حجازي رفض ارتداء الشارة في البداية لاستمراري".