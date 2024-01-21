أمم إفريقيا - مدافع تونس: الحكم انحاز لمنتخب مالي.. ولكن لن نضع كل اللوم عليه

الأحد، 21 يناير 2024 - 14:40

كتب : FilGoal

تونس ضد مالي

رفض علي العابدي مدافع منتخب تونس إلقاء اللوم على حكم مباراة منتخب بلاده ضد مالي بشكل كامل، بعد تعادل الفريقين 1-1.

وقال العابدي في تصريحات لإذاعة موزاييك: "لن نضع الآن كل اللوم على حكم المباراة، لكن أرى أن الانحياز للمنتخب المالي كان واضحا".

وواصل "لسنا سعداء بالتعادل مع المنتخب المالي، ولكن القادم أجمل إن شاء الله".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - فيغولي: علينا الفوز أمام موريتانيا.. ليس لدينا أي أعذار أمم إفريقيا - جناح كاب فيردي: نريد الفوز على مصر والتأهل بالعلامة الكاملة أمم إفريقيا - جناح الجزائر يستشهد بموقف السنغال في نسخة 2021 أمم إفريقيا - الاتحاد التونسي يتقدم بشكوى إلى كاف بسبب التحكيم

وأضاف "علينا الفوز في مباراة الجولة الأخيرة ضد جنوب إفريقيا، فالتعادل مع مالي منحنا أمل البقاء في المسابقة".

إلى ذلك، تقدم الاتحاد التونسي لكرة القدم باحتجاج رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد أداء الطاقم التحكيمي لمباراة مالي.

وذكرت شبكة بي إن سبورتس صباح الأحد أن الاتحاد التونسي لكرة القدم تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي حول التحكيم في مباراته ضد مالي.

وأرجع الاتحاد التونسي أسباب ذلك لحرمانه من ركلة جزاء رغم وجود تقنية حكم الفيديو.

وقال حسين جنيح عضو الاتحاد التونسي لكرة القدم لإذاعة موزاييك: "اللقطة كانت من الممكن أن تؤثر على نتيجة المباراة ولسنا راضيين عن التعامل مع المنتخب التونسي في عدم إعادتها تيليفزيونيا والتغاضي عنها تحكيميا".

وكان منتخب نسور قرطاج قد خسر المباراة الأولى ضد ناميبيا بهدف دون مقابل.

وتعادل منتخب تونس في المباراة الثانية له في كأس الأمم الإفريقية ضد مالي بهدف لكل فريق.

ويلعب منتخب تونس في آخر مباريات دور المجموعات ضد جنوب إفريقيا.

ويحتل منتخب تونس المركز الثالث في مجموعته بنقطة واحدة، ومن المنتظر أن يواجه جنوب إفريقيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بينما يأتي منتخب جنوب إفريقيا متذيلا للترتيب بدون نقاط من مباراة واحدة.

ويتصدر مالي الترتيب بـ4 نقاط من مباراتين، وخلفه ناميبيا بـ3 نقاط من مباراة واحدة.

تونس مالي
نرشح لكم
لاعب الجزائر: نشعر بحسرة كبيرة.. والمسؤولية يتحملها الجميع أمم إفريقيا - مدافع غانا: الكلمات لن تكون كافية لمحو خيبة الأمل أمم إفريقيا - رغم فرصتهم في التأهل.. إقالة مدرب منتخب كوت ديفوار أمم إفريقيا - عيسى ماندي: الأخطاء التحكيمية أثرت علينا ولكن أمم إفريقيا - مدافع الجزائر: نشعر بحسرة كبيرة وكلنا نتحمل المسؤولية تقارير: بلماضي أخبر لاعبي الجزائر بتقديم استقالته الضحية الثانية.. إقالة مدرب غانا مواعيد مباريات الأربعاء 24 يناير - ختام مجموعات أمم إفريقيا.. وكأس الرابطة في مصر وإنجلترا
أخر الأخبار
لاعب الجزائر: نشعر بحسرة كبيرة.. والمسؤولية يتحملها الجميع 7 دقيقة | كوت ديفوار 2023
خبر في الجول - الزمالك يرفض شرط المصري لإتمام تعاقد كريم العراقي 20 دقيقة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - مدافع غانا: الكلمات لن تكون كافية لمحو خيبة الأمل 37 دقيقة | كوت ديفوار 2023
العربي الكويتي يضم ثنائي الدوري المصري 41 دقيقة | الوطن العربي
مباراة شهدت تكريم شيكابالا.. الزمالك يختتم بطولة الوحدة بالخسارة من أم صلال 56 دقيقة | الدوري المصري
كأس الرابطة - رائعة علي فوزي تقود إنبي لربع النهائي.. وسيراميكا يتعادل مع الداخلية ساعة | الكرة المصرية
مباشر كأس الرابطة - الاتحاد (0) (1) سموحة وفيوتشر (1) (0) بلدية.. جووول للموج الأزرق ساعة | الكرة المصرية
سكاي: فرانكفورت ينجح في ضم موهبة فرنسية جديدة ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي 2 تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور 3 مواجهة نارية مرتقبة وأخرى في طريق مصر.. تحديد أول مباراتين بثمن النهائي 4 الشناوي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا.. ومدة غيابه المتوقعة