أمم إفريقيا - مدافع تونس: الحكم انحاز لمنتخب مالي.. ولكن لن نضع كل اللوم عليه

رفض علي العابدي مدافع منتخب تونس إلقاء اللوم على حكم مباراة منتخب بلاده ضد مالي بشكل كامل، بعد تعادل الفريقين 1-1.

وقال العابدي في تصريحات لإذاعة موزاييك: "لن نضع الآن كل اللوم على حكم المباراة، لكن أرى أن الانحياز للمنتخب المالي كان واضحا".

وواصل "لسنا سعداء بالتعادل مع المنتخب المالي، ولكن القادم أجمل إن شاء الله".

وأضاف "علينا الفوز في مباراة الجولة الأخيرة ضد جنوب إفريقيا، فالتعادل مع مالي منحنا أمل البقاء في المسابقة".

إلى ذلك، تقدم الاتحاد التونسي لكرة القدم باحتجاج رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد أداء الطاقم التحكيمي لمباراة مالي.

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هدف التعادل لـ تونس في مرمى مالي عن طريق حمزة رفيعة 🇹🇳🦅⚽pic.twitter.com/yvq1fwxZVS — FilGoal (@FilGoal) January 20, 2024

وذكرت شبكة بي إن سبورتس صباح الأحد أن الاتحاد التونسي لكرة القدم تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي حول التحكيم في مباراته ضد مالي.

وأرجع الاتحاد التونسي أسباب ذلك لحرمانه من ركلة جزاء رغم وجود تقنية حكم الفيديو.

وقال حسين جنيح عضو الاتحاد التونسي لكرة القدم لإذاعة موزاييك: "اللقطة كانت من الممكن أن تؤثر على نتيجة المباراة ولسنا راضيين عن التعامل مع المنتخب التونسي في عدم إعادتها تيليفزيونيا والتغاضي عنها تحكيميا".

وكان منتخب نسور قرطاج قد خسر المباراة الأولى ضد ناميبيا بهدف دون مقابل.

وتعادل منتخب تونس في المباراة الثانية له في كأس الأمم الإفريقية ضد مالي بهدف لكل فريق.

ويلعب منتخب تونس في آخر مباريات دور المجموعات ضد جنوب إفريقيا.

ويحتل منتخب تونس المركز الثالث في مجموعته بنقطة واحدة، ومن المنتظر أن يواجه جنوب إفريقيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بينما يأتي منتخب جنوب إفريقيا متذيلا للترتيب بدون نقاط من مباراة واحدة.

ويتصدر مالي الترتيب بـ4 نقاط من مباراتين، وخلفه ناميبيا بـ3 نقاط من مباراة واحدة.