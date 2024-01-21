تدرب تحت قيادة هوفكينز.. رومانو: توتنام في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع نوسا

الأحد، 21 يناير 2024 - 14:16

كتب : FilGoal

هوفكينز ونوسا

دخل نادي توتنام الإنجليزي في مرحلة مفاوضات متقدمة للتعاقد مع أنطونيو نوسا لاعب فريق كلوب بروج البلجيكي.

وتدرب نوسا تحت قيادة كارل هوفكينز المدير الفني البلجيكي المرشح لتدريب فريق الزمالك في الفترة المقبلة.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "توتنام سيدخل في مرحلة حسم التعاقد مع نوسا قريبا".

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وأضاف "سيجتمع مسؤولين توتنام مع بروج لاستكمال المفاوضات".

وتابع "يعلم توتنام أن هناك أندية إنجليزية أخرى ترغب وتضغط للتعاقد مع نوسا في أقرب وقت ممكن".

وشدد "نوسا لا يرغب في الرحيل الآن في فترة الانتقالات الشتوية، لكن الاتفاق سيفعل في الصيف المقبل".

وشارك الجناح البالغ من العمر 18 عاما تحت قيادة هوفكينز خلال الموسم الماضي في 14 مباراة وسجل هدفا وصنع آخر.

وتوج نوسا بالدوري البلجيكي موسم 2021-2022 والسوبر البلجيكي 2022-2023 ووقتها كان هوفكينز مساعدا في الجهاز الفني.

الزمالك توتنام الدوري الإنجليزي كارل هوفكينز أنطونيو نوسا
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