تدرب تحت قيادة هوفكينز.. رومانو: توتنام في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع نوسا

دخل نادي توتنام الإنجليزي في مرحلة مفاوضات متقدمة للتعاقد مع أنطونيو نوسا لاعب فريق كلوب بروج البلجيكي.

وتدرب نوسا تحت قيادة كارل هوفكينز المدير الفني البلجيكي المرشح لتدريب فريق الزمالك في الفترة المقبلة.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "توتنام سيدخل في مرحلة حسم التعاقد مع نوسا قريبا".

وأضاف "سيجتمع مسؤولين توتنام مع بروج لاستكمال المفاوضات".

وتابع "يعلم توتنام أن هناك أندية إنجليزية أخرى ترغب وتضغط للتعاقد مع نوسا في أقرب وقت ممكن".

وشدد "نوسا لا يرغب في الرحيل الآن في فترة الانتقالات الشتوية، لكن الاتفاق سيفعل في الصيف المقبل".

🚨⚪️ Understand Antonio Nusa deal will enter into key stages soon as there’s new round of talks scheduled between Tottenham and Club Brugge. Spurs know about other clubs interest and want to push asap. 🇳🇴 Nusa does NOT want to leave now… but deal could be agreed for July. pic.twitter.com/v3XpAAtNPZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2024

وشارك الجناح البالغ من العمر 18 عاما تحت قيادة هوفكينز خلال الموسم الماضي في 14 مباراة وسجل هدفا وصنع آخر.

وتوج نوسا بالدوري البلجيكي موسم 2021-2022 والسوبر البلجيكي 2022-2023 ووقتها كان هوفكينز مساعدا في الجهاز الفني.