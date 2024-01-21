سعد سمير يكشف سبب بكاء صلاح خلال مواجهة أوروجواي.. وسر مشادته مع أفشة في نهائي القرن

الأحد، 21 يناير 2024 - 14:00

كتب : FilGoal

محمد مجدي أفشة مع سعد سمير - الأهلي ضد فيوتشر

أشاد سعد سمير مدافع سيراميكا كليوباترا الحالي والأهلي السابق، بقيمة محمد صلاح قائد منتخب مصر ورغبته في قيادة الفريق لتحقيق الانتصارات.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

سعد سمير

النادي : سيراميكا كليوباترا

مصر
الأهلي

ورفض سمير ما يتردد عن خروج صلاح أمام غانا في مواجهة أمم إفريقيا بسبب التهرب.

وكشف سعد سمير عبر قناة dmc "سأحكي موقفا حدث في كأس العالم 2018، بعد إصابة صلاح الشهيرة مع سرجيو راموس وغيابه عن مواجهة الافتتاح، بكى بين شوطي مباراة أوروجواي وطالب بالمشاركة لكن محمد أبو العلا طبيب الفريق رفض لأنه لم يكن لائقا من الناحية الطبية".

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أما عن رحيله من الأهلي فأوضح سعد سمير "كلام محمود الخطيب عند رحيلي من النادي وسام على صدري، منحني حقي وتم تقديري بصورة كبيرة، والبيان الذي نشره الأهلي وقت رحيلي وضعته في برواز داخل منزلي".

وتابع "بالنسبة لي محمد عبد المنعم أفضل مدافع في مصر الفترة الحالية ويقدم مستوى ثابت، وهو المدافع الذي كنت أتمنى انضمامه للأهلي وبالتأكيد مستواه يؤهله للاحتراف في أفضل الأندية والدوريات".

وبسؤاله عن حقيقة شجاره مع لاعب من الأهلي في غرفة الملابس بين شوطي نهائي القرن أجاب "لم يكن الأمر بتلك الصورة، ولكن حدث تعنيف أثناء حديثي مع أفشة وكان الأمر مجرد مشادة بسبب عدم تنفيذ بعض التعليمات".

وتابع الأداء لم يكن أفضل شيء في الشوط الأول رغم تحدثنا كلاعبين كبار قبل اللقاء على أهميته وضرورة الفوز وحصد اللقب لأنها مباراة حياة أو موت".

وكشف سمير "حدث خلاف بين موسيماني وأكرم توفيق في البداية بسبب التهور والاندفاع في التدريبات، وتحدثنا مع موسيماني كلاعبين كبار بعدها وطالبنا بعدم استبعاده وأنه فقط يلعب بروح زائدة".

واختتم سعد سمير تصريحاته "بالفعل تدرب أكرم توفيق بعدها وشارك أمام الترجي وقدّم مستوى متميز ليصبح في التشكيل معه بعد ذلك".

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