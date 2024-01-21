بعد التعاقد مع لودي.. آس: الهلال يتجاوز ريال مدريد وبرشلونة في الأكثر صرفا في التاريخ
الأحد، 21 يناير 2024 - 13:35
كتب : FilGoal
تجاوز نادي الهلال السعودي كل من ريال مدريد وبرشلونة في الأكثر صرفا في انتقالات اللاعبين خلال موسم واحد كامل في التاريخ.
نيمار
النادي : الهلال
وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية إن بعد تعاقد الهلال مع رينان لودي منذ أيام خلال عن طريق الإعارة مع إجبارية الشراء مقابل 23 مليون يورو، فقد تجاوز ريال مدريد وبرشلونة في قائمة الأكثر صرفا في التاريخ خلال موسم.
ووفقا لموقع ترانسفير ماركت فالهلال الآن صرف 376 مليون يورو، بينما صرف برشلونة 375 مليون يورو في موسم 2017-2018.
وصرف ريال مدريد 355 مليون يورو في موسم 2019-2020.
ويعتبر نادي تشيلسي هو النادي الوحيد الذي يتجاوز الهلال بصرفه 611 مليون يورو في موسم 2022-2023.
وبذلك يكون الأكثر صرفا في التاريخ خلال موسم واحد:
تشيلسي 611 مليون يورو
الهلال 376 مليون يورو
برشلونة 375 مليون يورو
ريال مدريد 355 مليون يورو
وتعاقد الهلال خلال الموسم الحالي مع كل من:
نيمار 90 مليون يورو
مالكوم 60 مليون يورو
روبين نيفيز 55 مليون يورو
أليكساندر ميتروفيتش 52 مليون يورو
سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش 40 مليون يورو
رينان لودي 23 مليون يورو
كاليدو كوليبالي 23 مليون يورو
ياسين بونو 21 مليون يورو
حسن تمبكتي 11 ونصف مليون يورو
وأتت تعاقدات تشيلسي كالتالي:
إنزو فيرنانديز 121 مليون يورو
ويسلي فوفانا 80 مليون يورو
ميخايلو مودريك 70 مليون يورو
مارك كوكوريا 65 مليون يورو
رحيم ستيرلينج 56 مليون يورو
بينوا بادياشيلي 38 مليون يورو
كاليدو كوليبالي 38 مليون يورو
نوني مودييكي 35 مليون يورو
مالو جوستو 30 مليون يورو
كارني شوكواويمكا 18 مليون يورو
أندري سانتوس 12 ونصف مليون يورو
ديفيد داترو فوفانا 12 مليون يورو
بيير إميريك أوباميانج 12 مليون يورو
جواو فيليكس 11 مليون يورو
جابرييل سلونينا 9 ملايين يورو
دينيس زكريا 3 ملايين يورو
وتعاقد برشلونة مع كل من:
فيليبي كوتينيو 135 مليون يورو
عثمان ديمبيلي 135 مليون يورو
باولينيو 40 مليون يورو
نيلسون سيميدو 35 مليون يورو
ييري مينا 12 مليون يورو
جيرارد ديوليفيو 12 مليون يورو
مارلون 5 ملايين يورو
وضم ريال مدريد كل من:
إيدين هازارد 115 مليون يورو
لوكا يوفيتش 63 مليون يورو
إيدير ميليتاو 50 مليون يورو
فيرلاند ميندي 48 مليون يورو
رودريجو 45 مليون يورو
رينيير 30 مليون يورو
ألبيرتو سورو مليونين ونصف يورو
ألفونس أريولا مليونين يورو