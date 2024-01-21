بعد التعاقد مع لودي.. آس: الهلال يتجاوز ريال مدريد وبرشلونة في الأكثر صرفا في التاريخ

تجاوز نادي الهلال السعودي كل من ريال مدريد وبرشلونة في الأكثر صرفا في انتقالات اللاعبين خلال موسم واحد كامل في التاريخ.

وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية إن بعد تعاقد الهلال مع رينان لودي منذ أيام خلال عن طريق الإعارة مع إجبارية الشراء مقابل 23 مليون يورو، فقد تجاوز ريال مدريد وبرشلونة في قائمة الأكثر صرفا في التاريخ خلال موسم.

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت فالهلال الآن صرف 376 مليون يورو، بينما صرف برشلونة 375 مليون يورو في موسم 2017-2018.

وصرف ريال مدريد 355 مليون يورو في موسم 2019-2020.

ويعتبر نادي تشيلسي هو النادي الوحيد الذي يتجاوز الهلال بصرفه 611 مليون يورو في موسم 2022-2023.

وبذلك يكون الأكثر صرفا في التاريخ خلال موسم واحد:

تشيلسي 611 مليون يورو

الهلال 376 مليون يورو

برشلونة 375 مليون يورو

ريال مدريد 355 مليون يورو

وتعاقد الهلال خلال الموسم الحالي مع كل من:

نيمار 90 مليون يورو

مالكوم 60 مليون يورو

روبين نيفيز 55 مليون يورو

أليكساندر ميتروفيتش 52 مليون يورو

سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش 40 مليون يورو

رينان لودي 23 مليون يورو

كاليدو كوليبالي 23 مليون يورو

ياسين بونو 21 مليون يورو

حسن تمبكتي 11 ونصف مليون يورو

وأتت تعاقدات تشيلسي كالتالي:

إنزو فيرنانديز 121 مليون يورو

ويسلي فوفانا 80 مليون يورو

ميخايلو مودريك 70 مليون يورو

مارك كوكوريا 65 مليون يورو

رحيم ستيرلينج 56 مليون يورو

بينوا بادياشيلي 38 مليون يورو

كاليدو كوليبالي 38 مليون يورو

نوني مودييكي 35 مليون يورو

مالو جوستو 30 مليون يورو

كارني شوكواويمكا 18 مليون يورو

أندري سانتوس 12 ونصف مليون يورو

ديفيد داترو فوفانا 12 مليون يورو

بيير إميريك أوباميانج 12 مليون يورو

جواو فيليكس 11 مليون يورو

جابرييل سلونينا 9 ملايين يورو

دينيس زكريا 3 ملايين يورو

وتعاقد برشلونة مع كل من:

فيليبي كوتينيو 135 مليون يورو

عثمان ديمبيلي 135 مليون يورو

باولينيو 40 مليون يورو

نيلسون سيميدو 35 مليون يورو

ييري مينا 12 مليون يورو

جيرارد ديوليفيو 12 مليون يورو

مارلون 5 ملايين يورو

وضم ريال مدريد كل من:

إيدين هازارد 115 مليون يورو

لوكا يوفيتش 63 مليون يورو

إيدير ميليتاو 50 مليون يورو

فيرلاند ميندي 48 مليون يورو

رودريجو 45 مليون يورو

رينيير 30 مليون يورو

ألبيرتو سورو مليونين ونصف يورو

ألفونس أريولا مليونين يورو