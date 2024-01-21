إمونيكي: اقترحت اسم أوسيمين على الزمالك.. ودائما ما أريدهم أفضل

كشف إيمانويل إمونيكي نجم منتخب نيجيريا وناديي الزمالك وبرشلونة السابق عن حقيقة اقتراح اسم فيكتور أوسيمين على القلعة البيضاء.

فيكتور أوسيمين النادي : نابولي الزمالك

وحصد أوسيمين جائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا لعام 2023.

وقال إمونيكي عبر قناة إم بي سي مصر: "لا أريد الخوض في كثير من التفاصيل حول أمر عرضي أوسيمين على الزمالك".

وشدد نجم نيجيريا السابق "الزمالك دائما هو ناديّ وكلما رأيت لاعبا جيدا سأفعل كذلك".

وأوضح لاعب برشلونة السابق "أحد المشكلات التي نواجهها في إفريقيا هي عدم وجود الشجاعة بمنح الفرصة للاعبين الصغار".

وتابع "نبحث في إفريقيا دائما عن اللاعب الجاهز بالرغم أن الصغار هم نجوم المستقبل".

وكشف إمونيكي "اقترحت اسم أوسيمين على أشخاص في الزمالك، وكانت الإجابة سنشاهده ولكن لم يحدث أي شيء على الإطلاق".

واختتم النيجيري تصريحاته "في النهاية هذا ليس أمرا لنبرزه الآن، والزمالك هو ناديّ وأرغب دائما في الأفضل له وأبحث عن أن يكون في المستوى الذي كنت ألعب معهم فيه أو أعلى من ذلك".

وحقق فيكتور أوسيمين لقب كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما عام 2015 تحت قيادة إيمانويل إمونيكي.