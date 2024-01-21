هل يعود إلى حيث بدأ؟ سبورت: فلامنجو يضغط للتعاقد مع تياجو ألكانتارا

الأحد، 21 يناير 2024 - 12:52

كتب : FilGoal

تياجو ألكانتارا × ليفربول - تشيلسي

يضغط نادي فلامنجو البرازيلي بكل قوة للتعاقد مع تياجو ألكانتارا لاعب ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبدأ ألكانتارا مسيرته الكروية رفقة فلامنجو في 1995 حتى 1996 ثم رحل إلى أوريكا وكيلمي وعاد مرة أخرى واستمر في فلامنجو من 2001 إلى 2005 ثم انتقل إلى برشلونة الإسباني.

Rodrigo Moreno (left) and Thiago Alcântara (right) have a lot in common, starting with Fla - personal archive

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وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برونو سبيندل المدير التنفيذي لفلامنجو سيسافر إلى إنجلترا للحديث مع ألكانتارا من أجل إقناعه للعودة إلى حيث بدأ مسيرته الكروية.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 32 عاما بنهاية الموسم الجاري.

ويعاني لاعب الوسط الإسباني من إصابة في الفخذ منعته من المشاركة في أي مباراة لليفربول خلال الموسم الحالي.

ويغيب ألكانتارا عن ليفربول منذ 27 أبريل الماضي حتى الآن.

وانتقل ألكانتارا إلى ليفربول في موسم 2020-2021 قادما من بايرن ميونيخ مقابل 22 مليون يورو.

ومنذ وقت انتقاله غاب إجمالا 525 يوما بواقع 100 مباراة قابلين للزيادة بسبب عدم شفائه حتى الآن.

برشلونة ليفربول الدوري الإنجليزي تياجو ألكانتارا فلامنجو
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