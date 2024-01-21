حارس ميلان بعد الهتافات العنصرية: لا يمكننا لعب كرة القدم بهذه الطريقة

الأحد، 21 يناير 2024 - 12:16

كتب : FilGoal

مايك مانيان

علق مايك مانيان حارس مرمى ميلان على الهتافات العنصرية التي تعرض لها أثناء مباراة فريقه ضد أودينيزي.

وفاز ميلان على أودينيزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ21 ضمن منفاسات الدوري الإيطالي.

وقال مانيان لشبكة "سكاي" إيطاليا: "لا يمكننا لعب كرة القدم بهذه الطريقة".

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وأضاف "سمعت أصوات قردة في أول ركلة مرمى ولم أقل أي شيء".

وتابع "كرروا الأمر مرة أخرى في ركلة المرمى الثانية لذلك استدعيت الحكم الرابع والبدلاء".

وأنهى حديثه قائلا: "يجب أن تكون هناك عقوبات قاسية للغاية، مجرد الكلام لا يفعل شيئا".

وأوقف الحكم فابيو ماريسكا المباراة بسبب الهتافات العنصرية.

وينص بروتوكول مكافحة العنصرية في الدوري الإيطالي أن تتم إيقاف المباراة وتحذير الجماهير من الاستمرار في الهتافات العنصرية وهو ما حدث بالفعل.

وخرج مانيان من الملعب وتجمع حوله باقي الفريق من أجل تقديم الدعم له وتشجيعه ضد الهتافات العنصرية.

وثم اتجه فريق ميلان إلى النفق المؤدي إلى غرف تغيير الملابس بسبب الاعتراض على ما يحدث من جماهير أودينيزي.

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وعلى الجانب الآخر ذهب فريق أودينيزي إلى الجماهير لطلب إيقاف هتافاتهم وهو ما حدث بالفعل واستئنف اللقاء مرة أخرى.

ودامت مدة إيقاف المباراة 6 دقائق كاملة قبل أن تلعب مرة أخرى.

وصرح فيديريكو بالزاريتي المدير الرياضي لأودينيزي أن النادي سيتعاون من أجل الوصول للأشخاص الذين هتفوا ضد مانيان.

بهذا الفوز ارتفع رصيد ميلان إلى النقطة 45 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند النقطة الـ18 في المركز الـ16.

الدوري الإيطالي ميلان أودينيزي مايك مانيان
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