أمم إفريقيا - جناح كاب فيردي: نريد الفوز على مصر والتأهل بالعلامة الكاملة

الأحد، 21 يناير 2024 - 11:41

كتب : FilGoal

بيبي - كاب فيردي ضد موزمبيق

شدد تياجو مانويل "بيبي" جناح كاب فيردي على أن منتخب بلاده سيدخل مباراته ضد مصر بهدف تحقيق الفوز للتأهل لدور الـ16 بالعلامة الكاملة.

وضمن منتخب كاب فيردي التأهل لدور الـ 16 من أمم إفريقيا 2023 بعد الفوز على غانا ثم موزمبيق، بينما يصارع الفراعنة على المركز الثاني أو أحد أفضل الثوالث.

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وقال بيبي في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية: "نريد الفوز على مصر. تركيزنا ينصب على التأهل بتسع نقاط وصناعة التاريخ".

وأضاف مهاجم رايو فايكانو "نحن لا نفكر على الإطلاق في الاسترخاء أو أي شيء من هذا القبيل".

وتابع البالغ 31 عاما "ربما ستكون هناك تغييرات، وبما أننا تأهلنا فقد يحصل اللاعبون الذين لم يلعبوا على بضع دقائق".

وأتم "نعلم أنها ستكون مباراة صعبة ولكننا نريد الحصول على النقاط الثلاث وأنا متأكد من أننا إذا واصلنا اللعب بالطريقة ذاتها فسنحقق ذلك".

المولود في البرتغال الذي ارتدى سابقا قميص مانشستر يونايتد سجل هدفا صاروخيا في شباك موزمبيق.

بعد تصدر كاب فيردي.. نقطتان تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 في حالة واحدة

ورفع كاب فيردي رصيده لـ 6 نقاط في الصدارة وضمنها بشكل رسمي، في حين يأتي منتخب مصر في المركز الثاني برصيد نقطتين من تعادلين، قبل المواجهة المقبلة بينهما.

فيما يأتي منتخب غانا ثالثا برصيد نقطة واحدة ويتذيل منتخب موزمبيق الترتيب بنفس الرصيد لكن فارق الأهداف في صالح النجوم السوداء قبل اللقاء الأخير بينهما أيضا.

ومن 4 مشاركات تأهل منتخب كاب فيردي للدور الثاني في 3 مرات، توقف طريقه في 2013 عند ربع النهائي وفي 2021 عند ثمن النهائي.

ويعد ذلك الفوز الأكبر لكاب فيردي في أمم إفريقيا عبر تاريخ مشاركتها.

وستقام مباراتي الجولة الثالثة من المجموعة الثانية يوم الإثنين المقبل في العاشرة مساءً.

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