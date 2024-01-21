أمم إفريقيا - جناح كاب فيردي: نريد الفوز على مصر والتأهل بالعلامة الكاملة

شدد تياجو مانويل "بيبي" جناح كاب فيردي على أن منتخب بلاده سيدخل مباراته ضد مصر بهدف تحقيق الفوز للتأهل لدور الـ16 بالعلامة الكاملة.

وضمن منتخب كاب فيردي التأهل لدور الـ 16 من أمم إفريقيا 2023 بعد الفوز على غانا ثم موزمبيق، بينما يصارع الفراعنة على المركز الثاني أو أحد أفضل الثوالث.

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وقال بيبي في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية: "نريد الفوز على مصر. تركيزنا ينصب على التأهل بتسع نقاط وصناعة التاريخ".

وأضاف مهاجم رايو فايكانو "نحن لا نفكر على الإطلاق في الاسترخاء أو أي شيء من هذا القبيل".

وتابع البالغ 31 عاما "ربما ستكون هناك تغييرات، وبما أننا تأهلنا فقد يحصل اللاعبون الذين لم يلعبوا على بضع دقائق".

وأتم "نعلم أنها ستكون مباراة صعبة ولكننا نريد الحصول على النقاط الثلاث وأنا متأكد من أننا إذا واصلنا اللعب بالطريقة ذاتها فسنحقق ذلك".

المولود في البرتغال الذي ارتدى سابقا قميص مانشستر يونايتد سجل هدفا صاروخيا في شباك موزمبيق.

بعد تصدر كاب فيردي.. نقطتان تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 في حالة واحدة

ورفع كاب فيردي رصيده لـ 6 نقاط في الصدارة وضمنها بشكل رسمي، في حين يأتي منتخب مصر في المركز الثاني برصيد نقطتين من تعادلين، قبل المواجهة المقبلة بينهما.