بيبو: معسكر الأهلي في الإمارات فرصة ذهبية للناشئين.. وموعد انضمام كريم وليد

الأحد، 21 يناير 2024 - 11:38

كتب : حسام نور الدين

كريم وليد - الأهلي

أشاد خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، بمعسكر فريق الكرة في إمارة عجمان بالإمارات.

وشدد بيبو على أن المعسكر فرصة ذهبية لمجموعة الناشئين المنضمين من أجل تحقيق أقصى استفادة.

وقال بيبو عبر موقع الأهلي الرسمي: "توقيت معسكر الإمارات مثالي، وفرصة ذهبية لعناصر الناشئين والشباب المتواجدين بقائمة الفريق لإثبات أنفسهم".

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وكشف "الأهلي يخوض مباراتين وديتين خلال فترة المعسكر، وهناك حالة تركيز لكل اللاعبين ونسعى لتحقيق أكبر استفادة من المعسكر".

وكان الأهلي قد دخل معسكرا مغلقا في الإمارات بداية من أمس السبت استعدادا للمرحلة المقبلة.

واختار كولر عددا من اللاعبين الناشئين للانضمام بمعسكر الإمارات وهم: معتز محمد وأحمد عابدين ويوسف سيد عبد الحفيظ وأحمد طعيمة وإبراهيم عبد الحكيم، ومازن أسامة وإسلام عبد الله وعبد الجواد عبد الرحمن وحازم جمال وعبد الرحمن خالد "فارس".

وكشف بيبو عن لحاق كريم وليد بمعسكر الفريق غدا الإثنين وذلك بعد حصوله على إذن لأداء امتحاناته الدراسية.

واجتمع مارسيل كولر المدير الفني للفريق مع الجهاز الفني صباح اليوم الأحد لمناقشة كافة الأمور الفنية.

وحرص كولر على مراجعة جدول التدريبات والحالة البدنية والطبية للاعبين وتنسيق كافة الأمر الخاصة بالمعسكر.

ويستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم الأحد بعدما خاض الفريق مرانه الأول مساء أمس عقب الوصول إلى الإمارات.

الأهلي كريم نيدفيد كريم وليد
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