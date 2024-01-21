بعد تتويج ميسي بالجوائز الفردية.. رونالدو: الكرة الذهبية "وذا بيست" يفقدان المصداقية

الأحد، 21 يناير 2024 - 11:29

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر

أوضح كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي حقيقة اعتباره ضائعا نتيجة ما حدث له في مانشستر يونايتد ومنتخب البرتغال.

وهاجم رونالدو مانشستر يونايتد عندما كان لاعبا له قبل كأس العالم 2022 وكذلك مدربه إيريك تين هاج بسبب عدم تقديم الاحترام له والبنية التحتية السيئة للنادي على حد قوله وقتها، وثم خروج البرتغال أمام المغرب في ربع نهائي كأس العالم في قطر.

وقال رونالدو لصحيفة "ريكورد" البرتغالية: "إذا عدت إلى الوراء وشاهدت ما حدث في مانشستر يونايتد ومنتخب البرتغال، فقد اعتبرني الناس في الواقع ضائعا".

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وأضاف "لكن الحقيقة هي أنني ركزت وقضيت فترة رائعة في النصر، ولهذا السبب سجلت 54 هدفا".

وتابع "لست متفاجئا من مستواي لأنني أعلم أنه لا يزال لدي الكثير من الإمكانيات لتقديمها".

وواصل "أعلم أنني أستطيع تقديم الكثير من الأهداف للنصر وللمنتخب، لذلك كان من المذهل على المستوى الشخصي أن أسجل 54 هدفا".

وأنهى حديثه قائلا: "الكرة الذهبية و"ذا بيست" جائزتا يفقدان المصداقية، هذا لا يعني أن ليونيل ميسي لم يستحق ذلك أو إيرلينج هالاند أو حتى كيليان مبابي، لكن الأرقام موجودة ولا تخدع، يجب أن تأخذ الموسم كله بعين الاعتبار".

وحصل رونالدو على 3 جوائز من جلوب سوكر 2023 وهم:

أفضل لاعب في الشرق الأوسط لعام 2023، وجائزة مارادونا كأفضل هداف في 2023، وأفضل لاعب بتصويت الجماهير في 2023.

مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو الدوري الإنجليزي المغرب النصر الدوري السعودي كأس العالم 2022
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