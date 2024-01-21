تنس - ميار شريف تعلن انسحابها من بطولة أستراليا المفتوحة

الأحد، 21 يناير 2024 - 11:22

كتب : FilGoal

ميار شريف - رولان جاروس 2023

أعلنت ميار شريف لاعبة التنس المصرية انسحابها من بطولة أستراليا المفتوحة.

وجاء انسحاب اللاعبة المصرية من البطولة بسبب الإصابة.

وكتبت ميار عبر حسابها الرسمي: "أعزائي الجمهور والمشجعين، مع الأسف الشديد، أشارككم خبر انسحابي من بطولة أستراليا المفتوحة بسبب الإصابة".

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وتابعت "في هذه اللحظات الصعبة، دعمكم هو مصدر القوة بالنسبة لي وإن شاء الله أعود أقوى وأفضل من الأول".

واختتمت ميار "شكرا على دعمكم المستمر وأراكم في منافسات الدوحة".

وتحتل ميار شريف - 27 عاما - المركز 58 عالميا في التصنيف العالمي للعبة.

وكان المركز 31 أعلى تصنيف وصلت له ميار شريف هو 31 في يونيو 2023.

وتقام منافسات بطولة قطر المفتوحة بالدوحة بداية من 11 فبراير المقبل.

وتشارك ميار شريف في البطولة التي تعتبر ضمن منافسات الماسترز ذات الـ 1000 نقطة.

تنس ميار شريف
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