الزمالك: غير صحيح إتمام الاتفاق مع هوفكينز.. وعدد الصفقات المتوقعة

نفى أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك إتمام التعاقد مع البلجيكي كارل هوفكينز كما يثار بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكان موقع لو سوار البلجيكي قد كشف عن إتمام الزمالك اتفاقه مع المدرب البلجيكي لقيادة الفريق لمدة موسم ونصف الموسم.

وقال أحمد سالم عبر قناة أون: "إجمالي المبالغ المدفوعة للغرامات والعقوبات على الزمالك 2 مليون و750 ألف دولار بما في ذلك غرامة فسخ تعاقد أوسوريو".

وشدد "نجح مجلس إدارة الزمالك في حل الأمر خلال 90 يوما، وكانت أزمة حل القيد هي الأهم بالنسبة للمجلس".

وكشف سالم "لم يتم التوقيع مع أي مدير فني حتى الآن لقيادة الزمالك، وكل ما ذكر عن التعاقد مع المدرب البلجيكي كارل هوفكينز أو غيره فهو أمر غير صحيح ولا يزال معتمد جمال المدير الفني".

أما عن موعد قدوم المدير الفني فأوضح "قبل نهاية الشهر الجاري سيتم الكشف عن خطة فريق الكرة سواء من ناحية المدير الفني أو التعاقدات قبل غلق القيد الإفريقي".

وبسؤاله عن حقيقة ضم عبد الله السعيد أجاب "هناك الكثير من اللاعبين المعروضين على الزمالك".

واختتم أحمد سالم تصريحاته "لكن من المتوقع إتمام ثلاث أو أربع صفقات على الأكثر خاصة أن الأمر يكون أصعب في فترة الانتقالات الشتوية بيناير".