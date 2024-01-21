أمم إفريقيا - الاتحاد التونسي يتقدم بشكوى إلى كاف بسبب التحكيم

على غرار نظيره الجزائري.. يشكو الاتحاد التونسي لكرة القدم من أداء التحكيم في مبارياته بكأس أمم إفريقيا 2023.

وتعادل تونس مع مالي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار.

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هدف التعادل لـ تونس في مرمى مالي عن طريق حمزة رفيعة 🇹🇳🦅⚽pic.twitter.com/yvq1fwxZVS — FilGoal (@FilGoal) January 20, 2024

وذكرت شبكة بي إن سبورتس صباح الأحد أن الاتحاد التونسي لكرة القدم تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي حول التحكيم في مباراته ضد مالي.

وأرجع الاتحاد التونسي أسباب ذلك لحرمانه من ركلة جزاء رغم وجود تقنية حكم الفيديو.

وقال حسين جنيح عضو الاتحاد التونسي لكرة القدم لإذاعة موزاييك: "اللقطة كانت من الممكن أن تؤثر على نتيجة المباراة ولسنا راضيين عن التعامل مع المنتخب التونسي في عدم إعادتها تيليفزيونيا والتغاضي عنها تحكيميا".

وكان منتخب نسور قرطاج قد خسر المباراة الأولى ضد ناميبيا بهدف دون مقابل.

قبل ذلك بساعات، أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم التقدم رسميا بشكوى إلى الاتحاد الإفريقي "كاف" بسبب التحكيم في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

وتعادل منتخب الجزائر مع بوركينا فاسو بهدفين لكل منهما في الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وأصدر الاتحاد الجزائري بيانا أكد خلاله تقدمه بشكوى رسمية بسبب تعيين نفس حكم الفيديو للفريق في مباراتي أنجولا وبوركينا فاسو في البطولة.

وشدد البيان أن منتخب الجزائر تعرض للظلم في حالتين خلال مباراة بوركينا فاسو، ولم يقرر طاقم التحكيم المساعد بالفيديو أي شيء.

ويلعب منتخب الجزائر ضد موريتانيا في الجولة الثالثة من المجموعات يوم الثلاثاء المقبل.

وكان منتخب الجزائر تعادل في أول مباراة له في البطولة أيضا ضد أنجولا بهدف لكل منهما.

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