فينجادا: لم يتواصل معي أي مسؤول في الزمالك لتدريب الفريق

الأحد، 21 يناير 2024 - 00:41

كتب : FilGoal

نيلو فينجادا

نفى نيلو فينجادا الأخبار التي أشارت إلى وجود مفاوضات بينه وبين الزمالك لتولي مسؤولية تدريب الفريق.

وقال فينجادا عبر قناة أون تايم سبورتس: "منذ عدة أسابيع كنت أتحدث مع المسؤولين في الزمالك عن طريق عمرو أدهم، لأنني كنت مديرا فنيا للفريق في السابق ولا زلت في تواصل معهم وتوسطت للنادي من أجل الحديث مع سبورتنج لشبونة".

وواصل "لم أتدخل في المرحلة الأخيرة من المفاوضات بين الزمالك وسبورتنج ولكن تحدثت كثيرا مع مجلس إدارة الفريق البرتغالي وقطعنا أشواطا كبيرة في وقت سابق وكان سبورتنج قريبا من الموافقة على عرض الزمالك بتقسيط الغرامة".

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وتابع "كنت أتواجد في دبي منذ أسبوعين وقابلني عمرو أدهم وجلسنا لمدة ساعة ونصف وتحدثنا عن مستقبل الزمالك سواء بتصعيد اللاعبين الصغار أو إتمام تعاقدات بعد فك القيد وأعرف أن الزمالك مليء باللاعبين الموهوبين".

وأضاف "تلقيت العديد من الاتصالات على مدار الـ 10 أيام حول احتمالية تدريب الزمالك ولكن أقول في نهاية الأمر إنني أحب الزمالك والكرة المصرية لأن مصر هي بلدي الثانية وأنا مدير فني ولكن لم يكن هناك أي حديث رسمي مع المسؤولين في الزمالك ولكن فقط كأصدقاء".

وحسبما علم FilGoal.com فإن أحد الوكلاء عرض نيلو فينجادا على إدارة الزمالك لتدريب الفريق، وأبلغهم بأنه موافق بالفعل على كافة الشروط المالية والفنية التي وضعها النادي للمدرب الجديد.

وقال فينجادا لـFilGoal.com :"حتى الآن لم يحدث تواصل معي من الزمالك بشأن تدريب الفريق. اخر تواصل معي كان بخصوص حل أزمة سبورتنج لشبونة"

"حال تلقيت عرضا من الزمالك سأدرس الأمر لأني مدرب محترف وجاهز في أي وقت"

"الزمالك يمثل حالة خاصة بالنسبة لي لأنه أول فريق منحني فرصة التواجد في مصر"

وعن سؤاله حول متابعة مباريات الزمالك "بالطبع أتابع مباريات الكرة المصرية والزمالك بشكل جيد".

ولم يبت مجلس إدارة الزمالك في قراره حتى الآن بشأن هوية المدرب الجديد.

وسبق وتولى فينجادا تدريب الزمالك مرة في موسم 2003-2004 وتوج بالدوري المصري والبطولة العربية والسوبر الإفريقي والسوبر المصري السعودي آنذاك.

وكشف موقع لو سوار البلجيكي عن توصل الزمالك لاتفاق مع المدرب البلجيكي كارس هوفكينس لتدريب الفريق لمدة موسم ونصف.

وكانت آخر مهمة للمدرب البرتغالي صاحب الـ70 عاما في مصر هي تولي مسؤولية المدير الفني لاتحاد الكرة.

وعقب رحيل خوان كارلوس أوسوريو عن تدريب الزمالك أسند مجلس الإدارة مهمة تدريب الفريق إلى معتمد جمال بشكل مؤقت.

وبعد قيادته للفريق لتحقيق نتائج إيجابية أعلن مجلس الإدارة توقيع عقودا مع معتمد جمال مؤقتا نظرا لأنه كان يقود الفريق بدون أي عقد.

ويحتل الزمالك المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعدما خاض ثماني مباريات.

وفي الكونفدرالية ضمن الزمالك تأهله إلى ربع النهائي بفضل تصدره للمجموعة وفوزه في ثلاث مباريات وتعادله في لقاء.

الزمالك نيلو فينجادا
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