أمم إفريقيا - مدرب تونس: النقد الشديد يأتي من حب الجمهور لنا

الأحد، 21 يناير 2024 - 00:33

كتب : FilGoal

جلال القادري مدرب تونس

يرى جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس أن فريقه ظهر بشكل أفضل أمام مالي في كأس الأمم الإفريقية عكس مباراة ناميبيا السابقة.

وتعادل منتخب تونس في المباراة الثانية له في كأس الأمم الإفريقية ضد مالي بهدف لكل فريق.

وقال القادري عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "شاهدنا رد فعل منتخب تونس وظهرنا أمام مالي أفضل من مباراة ناميبيا على كل المستويات، سواء الجانب الذهني أو البدني".

أخبار متعلقة:
كرنفال أمم إفريقيا – سجل 4 أهداف في شوط واحد في لوريان.. دومبيا رجل مباراة تونس اكتملت هذه المرة

وأضاف "منتخب تونس ظهر بشكل ممتاز على مستوى الرغبة والروح وقاتلنا من أجل تحقيق الانتصار لكنه لم يتحقق في النهاية".

وواصل "قدمنا شوط أول جيد ضد مالي وبعدما تأخرنا بهدف أظهرنا قوة شخصية المنتخب وأدركنا التعادل".

وأكمل "لعبنا ضد منتخب قوي ويمتلك إمكانيات فردية وبدنية كبيرة".

وأكد "سيكون لنا رد فعل أقوى في المباراة الثالثة وسنحقق الانتصارالذي سيقودنا إلى التأهل".

وشرح "النقد الشديد لمنتخب تونس يأتي من حب الجمهور الكبير لنا وهذا أمر طبيعي".

وأتم تصريحاته "هدفنا هو تحقيق الفوز في المباراة المقبلة من أجل التأهل للدور القادم في البطولة".

ويلعب منتخب تونس في آخر مباريات دور المجموعات ضد جنوب إفريقيا.

تونس كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
كرنفال أمم إفريقيا – سجل 4 أهداف في شوط واحد في لوريان.. دومبيا رجل مباراة تونس اكتملت هذه المرة أمم إفريقيا - الاتحاد الجزائري يتقدم بشكوى إلى كاف بسبب التحكيم أمم إفريقيا - محرز يرد على الانتقادات: نحن لا نستمع لمن يتحدثون وراء هواتفهم أمم إفريقيا - خبر في الجول.. حكم تشادي لمواجهة مصر وكاب فيردي أمم إفريقيا - تدريبات علاجية لـ محمد صلاح في مران منتخب مصر انتهت في أمم إفريقيا - تونس (1)-(1) مالي كرنفال أمم إفريقيا – زميل حمدي فتحي رجل مباراة أنجولا وموريتانيا
أخر الأخبار
سرقه من الغريم سيتي.. مانشستر يونايتد يعلن عن رئيسه المغربي الجديد ساعة | الدوري الإنجليزي
فينجادا: لم يتواصل معي أي مسؤول في الزمالك لتدريب الفريق ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - مدرب تونس: النقد الشديد يأتي من حب الجمهور لنا ساعة | كوت ديفوار 2023
كرنفال أمم إفريقيا – سجل 4 أهداف في شوط واحد في لوريان.. دومبيا رجل مباراة تونس ساعة | الكرة الإفريقية
كرة يد - الزمالك يعلن توقيع توأمة مع فزبرم المجري ساعة | كرة يد
اكتملت هذه المرة ساعة | الكرة الإفريقية
انفكت العقدة.. ميلان يقلب الطاولة على أودينيزي ويفوز في الوقت القاتل ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - الاتحاد الجزائري يتقدم بشكوى إلى كاف بسبب التحكيم 2 ساعة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بعد تصدر كاب فيردي.. نقطتان تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 في حالة واحدة 2 تعليق من محمد قدوس على صلاح 3 طبيب منتخب مصر يكشف لـ في الجول التشخيص المبدئي لإصابة صلاح 4 انتهت كأس آسيا - العراق (2) - (1) اليابان