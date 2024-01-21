أمم إفريقيا - مدرب تونس: النقد الشديد يأتي من حب الجمهور لنا

يرى جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس أن فريقه ظهر بشكل أفضل أمام مالي في كأس الأمم الإفريقية عكس مباراة ناميبيا السابقة.

وتعادل منتخب تونس في المباراة الثانية له في كأس الأمم الإفريقية ضد مالي بهدف لكل فريق.

وقال القادري عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "شاهدنا رد فعل منتخب تونس وظهرنا أمام مالي أفضل من مباراة ناميبيا على كل المستويات، سواء الجانب الذهني أو البدني".

وأضاف "منتخب تونس ظهر بشكل ممتاز على مستوى الرغبة والروح وقاتلنا من أجل تحقيق الانتصار لكنه لم يتحقق في النهاية".

وواصل "قدمنا شوط أول جيد ضد مالي وبعدما تأخرنا بهدف أظهرنا قوة شخصية المنتخب وأدركنا التعادل".

وأكمل "لعبنا ضد منتخب قوي ويمتلك إمكانيات فردية وبدنية كبيرة".

وأكد "سيكون لنا رد فعل أقوى في المباراة الثالثة وسنحقق الانتصارالذي سيقودنا إلى التأهل".

وشرح "النقد الشديد لمنتخب تونس يأتي من حب الجمهور الكبير لنا وهذا أمر طبيعي".

وأتم تصريحاته "هدفنا هو تحقيق الفوز في المباراة المقبلة من أجل التأهل للدور القادم في البطولة".

ويلعب منتخب تونس في آخر مباريات دور المجموعات ضد جنوب إفريقيا.