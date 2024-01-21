كرة يد - الزمالك يعلن توقيع توأمة مع فزبرم المجري
الأحد، 21 يناير 2024 - 00:24
كتب : FilGoal
أعلن نادي الزمالك توقيع اتفاقية توأمة مع نادي فزبرم المجري لكرة اليد.
وأشار الزمالك إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تبادل الخبرات والمعسكرات بين الفريقين وذلك استمرارا للتعاون المستمر بينهما على مدار سنوات.
وستسهل الاتفاقية احتراف اللاعبين في أوروبا بالإضافة إلى برامج لتطوير المدربين المصريين.
كما انضم الزمالك لرابطة Forum handball club التابعة للاتحاد الأوروبي كأول نادي مصري وإفريقي وستتيح له المشاركة في مباريات ودية ومعسكرات إعداد.
ويلعب كل من يحيى خالد ويحيى الدرع مع فريق فزبرم منتقلين من الزمالك خلال السنوات الماضية.
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