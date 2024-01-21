انفكت العقدة.. ميلان يقلب الطاولة على أودينيزي ويفوز في الوقت القاتل

الأحد، 21 يناير 2024 - 00:06

كتب : FilGoal

نوح أوكافور

تمكن ميلان من فك عقدة أودينيزي بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين وقلب النتيجة في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ21 ضمن منفاسات الدوري الإيطالي.

وأحرز ثلاثية ميلان روبن لوفتس شيك ولوكا يوفيتش ونوح أوكافور، بينما سجل هدفين أودينيزي لازار ساماردزيتش وفلوريان ثاوفين.

وحقق ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان الفوز رقم 100 في الدوري الإيطالي في مسيرته مع ميلان من 166 مباراة، فقط 4 مدربين تمكنوا من فعل ذلك من قبل وهم نيريو روكو وكارلو أنشيلوتي وفابيو كابيلو ونيلس لييدهولم، لكن أنشيلوتي حقق ذلك في مباريات أقل 165 مباراة.

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ويعتبر أودينيزي عقدة ميلان ودائما ما يعثره خلال مشواره في بطولة الدوري ففي الـ7 مباريات الماضيين في بطولة الدوري، انتصر ميلان في مباراتين وخسر مرتين وتعادل في 3 آخرين.

وأوقف فابيو ماريسكا حكم مباراة أودينيزي ضد ميلان بسبب الهتافات العنصرية ضد مايك مانيان حارس مرمى الروسونيري.

وينص بروتوكول مكافحة العنصرية في الدوري الإيطالي أن تتم إيقاف المباراة وتحذير الجماهير من الاستمرار في الهتافات العنصرية وهو ما حدث بالفعل.

وخرج مانيان من الملعب وتجمع حوله باقي الفريق من أجل تقديم الدعم له وتشجيعه ضد الهتافات العنصرية.

وثم اتجه فريق ميلان إلى النفق المؤدي إلى غرف تغيير الملابس بسبب الاعتراض على ما يحدث من جماهير أودينيزي.

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وعلى الجانب الآخر ذهب فريق أودينيزي إلى الجماهير لطلب إيقاف هتافاتهم وهو ما حدث بالفعل واستئنف اللقاء مرة أخرى ودامت مدة إيقاف المباراة 6 دقائق.

وافتتح لوفتس شيك أهداف المباراة في الدقيقة 31 بعد عرضية أرضية من ثيو هيرنانديز سددها لوفتس شيك مباشرة في المرمى.

وتعادل ساماردزيتش بعد تسديدة أرضية قوية خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 42.

وتقدم ثاوفين لأودينيزي في الدقيقة 62 بعدما حاول أن يراوغ مدافع ميلان وعادت له الكرة وسدد مباشرة في المرمى وسكنت الشباك.

وسجل يوفيتش هدف التعادل لميلان إذ ارتطمت الكرة في العارضة وقابلها يوفيتش برأسية في المرمى مباشرة في الدقيقة 83.

وفي الوقت القاتل أحرز أوكافور هدف الفوز لميلان بعدما تسلم كرة رأسية من جيرو داخل منطقة الجزاء وأنهى الكرة داخل الشباك.

وبعد نهاية المباراة احتفل فريق ميلان مع مانيان بعد أحداث المباراة وما حصل له.

بهذا الفوز ارتفع رصيد ميلان إلى النقطة 45 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند النقطة الـ18 في المركز الـ16.

الدوري الإيطالي ميلان أودينيزي نوح أوكافور مانيان
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