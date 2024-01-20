أمم إفريقيا - الاتحاد الجزائري يتقدم بشكوى إلى كاف بسبب التحكيم
السبت، 20 يناير 2024 - 23:53
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم التقدم رسميا بشكوى إلى الاتحاد الإفريقي "كاف" بسبب التحكيم في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.
وتعادل منتخب الجزائر مع بوركينا فاسو بهدفين لكل منهما في الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.
وأصدر الاتحاد الجزائري بيانا أكد خلاله تقدمه بشكوى رسمية بسبب تعيين نفس حكم الفيديو للفريق في مباراتي أنجولا وبوركينا فاسو في البطولة.
وشدد البيان أن منتخب الجزائر تعرض للظلم في حالتين خلال مباراة بوركينا فاسو، ولم يقرر طاقم التحكيم المساعد بالفيديو أي شيء.
ويلعب منتخب الجزائر ضد موريتانيا في الجولة الثالثة من المجموعات يوم الثلاثاء المقبل.
وكان منتخب الجزائر تعادل في أول مباراة له في البطولة أيضا ضد أنجولا بهدف لكل منهما.
نرشح لكم
أمم إفريقيا - مدرب تونس: النقد الشديد يأتي من حب الجمهور لنا كرنفال أمم إفريقيا – سجل 4 أهداف في شوط واحد في لوريان.. دومبيا رجل مباراة تونس اكتملت هذه المرة أمم إفريقيا - محرز يرد على الانتقادات: نحن لا نستمع لمن يتحدثون وراء هواتفهم أمم إفريقيا - خبر في الجول.. حكم تشادي لمواجهة مصر وكاب فيردي أمم إفريقيا - تدريبات علاجية لـ محمد صلاح في مران منتخب مصر انتهت في أمم إفريقيا - تونس (1)-(1) مالي كرنفال أمم إفريقيا – زميل حمدي فتحي رجل مباراة أنجولا وموريتانيا
أخر الأخبار
اكتملت هذه المرة ساعة | الكرة الإفريقية