أمم إفريقيا - الاتحاد الجزائري يتقدم بشكوى إلى كاف بسبب التحكيم

السبت، 20 يناير 2024 - 23:53

كتب : FilGoal

منتخب الجزائر ضد بوركينا فاسو

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم التقدم رسميا بشكوى إلى الاتحاد الإفريقي "كاف" بسبب التحكيم في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

وتعادل منتخب الجزائر مع بوركينا فاسو بهدفين لكل منهما في الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وأصدر الاتحاد الجزائري بيانا أكد خلاله تقدمه بشكوى رسمية بسبب تعيين نفس حكم الفيديو للفريق في مباراتي أنجولا وبوركينا فاسو في البطولة.

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وشدد البيان أن منتخب الجزائر تعرض للظلم في حالتين خلال مباراة بوركينا فاسو، ولم يقرر طاقم التحكيم المساعد بالفيديو أي شيء.

ويلعب منتخب الجزائر ضد موريتانيا في الجولة الثالثة من المجموعات يوم الثلاثاء المقبل.

وكان منتخب الجزائر تعادل في أول مباراة له في البطولة أيضا ضد أنجولا بهدف لكل منهما.

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