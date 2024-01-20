أمم إفريقيا - خبر في الجول.. حكم تشادي لمواجهة مصر وكاب فيردي

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حكم تشادي لمواجهة مصر ضد كاب فيردي في كأس أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب مصر ضد كاب فيردي يوم الإثنين المقبل في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن كاف اختار الحكم التشادي الحاجي محمد ألاو لقيادة المباراة.

وقاد ألاو مباراة واحدة خلال النسخة الحالية من كأس أمم إفريقيا كانت بين المغرب وتنزانيا في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وسبق للحكم التشادي قيادة مباراة واحدة للفرق المصرية كانت لمودرن فيوتشر ضد أسكو كارا في كأس الكونفدرالية الإفريقية وانتهت بفوز فيوتشر بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطتين، بينما يتصدر كاب فيردي المجموعة برصيد 6 نقاط.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على كاب فيردي في الجولة الأخيرة للتأهل في المركز الثاني دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى بين غانا وموزمبيق.