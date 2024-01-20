أمم إفريقيا - تدريبات علاجية لـ محمد صلاح في مران منتخب مصر

أدى محمد صلاح تدريبات علاجية خلال مران منتخب مصر الجماعي اليوم السبت، استعدادا لمواجهة كاب فيردي في كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وخاض منتخب مصر مرانه الجماعي بقيادة روي فيتوريا المدير الفني في ملعب جاردان بشكل طبيعي.

وشارك في المران جميع اللاعبين باستثناء محمد صلاح الذي تعرض للإصابة في مباراة غانا السابقة ولا يزال يخضع للعلاج.

وأعلن اتحاد الكرة إصابة محمد صلاح بشد في العضلة الخلفية وغيابه عن مباراتين لمنتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

ويحضر محمد صلاح المؤتمر الصحفي لمباراة كاب فيردي رفقة روي فيتوريا.

ويلعب منتخب مصر ضد كاب فيردي يوم الإثنين في تمام العاشرة مساء.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية برصيد نقطتين، خلف كاب فيردي المتصدر بـ6 نقاط.