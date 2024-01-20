إيقاف مباراة أودينيزي وميلان بسبب الهتافات العنصرية ضد مانيان

أوقف فابيو ماريسكا حكم مباراة أودينيزي ضد ميلان بسبب الهتافات العنصرية ضد مايك مانيان حارس مرمى الروسونيري.

وينص بروتوكول مكافحة العنصرية في الدوري الإيطالي أن تتم إيقاف المباراة وتحذير الجماهير من الاستمرار في الهتافات العنصرية وهو ما حدث بالفعل.

وخرج مانيان من الملعب وتجمع حوله باقي الفريق من أجل تقديم الدعم له وتشجيعه ضد الهتافات العنصرية.

وثم اتجه فريق ميلان إلى النفق المؤدي إلى غرف تغيير الملابس بسبب الاعتراض على ما يحدث من جماهير أودينيزي.

وعلى الجانب الآخر ذهب فريق أودينيزي إلى الجماهير لطلب إيقاف هتافاتهم وهو ما حدث بالفعل واستئنف اللقاء مرة أخرى.

ودامت مدة الإيقاف 6 دقائق وكانت تشير إلى تقدم ميلان بهدف دون رد عن طريق روبن لوفتس شيك، ثم تعادل لازار ساماردزيتش لأودينيزي ولم تنته المباراة حتى الآن.