في غياب مصطفى محمد.. نانت يودع كأس فرنسا أمام فريق من الدرجة الثانية

السبت، 20 يناير 2024 - 22:40

كتب : FilGoal

نانت ضد لافال

ودع نانت كأس فرنسا بالخسارة من لافال بهدف دون مقابل على ملعب الأول بدور الـ 32.

المباراة شهدت غياب مصطفى محمد لمشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

لافال يلعب بدوري الدرجة الثانية الفرنسي مع فريق ويحتل المركز الرابع بفارق 6 نقاط عن أوكسير صاحب الصدارة.

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سجل ماليك تشوكونتي هدف لافال الوحيد في الدقيقة الـ 60 من عمر المباراة.

نانت ودع كأس فرنسا من دور الـ 32 بعد الوصول لنهائي النسخة الماضية والتتويج بلقب النسخة قبل الماضية.

كأس فرنسا نانت لافال
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