في غياب مصطفى محمد.. نانت يودع كأس فرنسا أمام فريق من الدرجة الثانية
السبت، 20 يناير 2024 - 22:40
كتب : FilGoal
ودع نانت كأس فرنسا بالخسارة من لافال بهدف دون مقابل على ملعب الأول بدور الـ 32.
المباراة شهدت غياب مصطفى محمد لمشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.
لافال يلعب بدوري الدرجة الثانية الفرنسي مع فريق ويحتل المركز الرابع بفارق 6 نقاط عن أوكسير صاحب الصدارة.
سجل ماليك تشوكونتي هدف لافال الوحيد في الدقيقة الـ 60 من عمر المباراة.
نانت ودع كأس فرنسا من دور الـ 32 بعد الوصول لنهائي النسخة الماضية والتتويج بلقب النسخة قبل الماضية.
نرشح لكم
سرقه من الغريم سيتي.. مانشستر يونايتد يعلن عن رئيسه المغربي الجديد انفكت العقدة.. ميلان يقلب الطاولة على أودينيزي ويفوز في الوقت القاتل إيقاف مباراة أودينيزي وميلان بسبب الهتافات العنصرية ضد مانيان تقرير: لتعويض رحيل فوفانا المحتمل.. رونالدو يؤيد فكرة ضم كاسيميرو إلى النصر فوز قاتل للمرة الثانية تواليا.. ليفركوزن ينتصر على لايبزج ويحبط آمال بايرن روما يفوز على فيرونا بصعوبة في أول مباراة لـ دي روسي دورتموند يفوز في أول مشاركة أساسية لـ سانشو.. وفرانكفورت يتعادل في غياب مرموش أرتيتا: لا نعرف مدى إصابة رايس وجابرييل
أخر الأخبار
اكتملت هذه المرة ساعة | الكرة الإفريقية