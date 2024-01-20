تقرير: لتعويض رحيل فوفانا المحتمل.. رونالدو يؤيد فكرة ضم كاسيميرو إلى النصر

يتجه نادي النصر السعودي إلى قيد ديفيد أوسبينا حارس المرمى في قائمة الفريق بدلا من سيكو فوفانا لاعب الوسط الذي قد يرحل في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقا لموقع "فوت ميركاتو" فإن نادي النصر تلقى عرضا من نادي الريان القطري منذ أسبوعين لاستعارة فوفانا لمدة 6 أشهر، لكن لويس كاسترو المدير الفني للفريق رفض رحيل اللاعب الإيفواري.

وحسب الموقع فالمدرب البرتغالي تراجع عن رأيه السابق وأصبح منفتحا لرحيل فوفانا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

معوضه من مانشستر يونايتد

ويرغب النادي السعودي في تعويض رحيل فوفانا المحتمل من مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتعاقد مع زميل كريستيانو رونالدو السابق كارلوس كاسيميرو، والذي تشير التقارير إلى رغبة رونالدو في انضمام كاسميرو لفريقه.

وأفاد الموقع أن كاسيميرو لديه الرغبة في الانتقال إلى النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لكن كل شيء تحت الدراسة ولم يتم حسم أي قرار.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم من قبل زيادة عدد اللاعبين الأجانب بداية من الموسم المقبل 2024-2025 إلى 10 لاعبين.

وتسمح لوائح الاتحاد السعودي خلال الموسم الحالي 2023-2024 بقيد عدد 8 لاعبين أجانب فقط ثابتين في قوائم الأندية المحلية يتم فقط استبدالهم خلال فترتي الانتقالات.

وسيسمح الاتحاد السعودي بقيد 10 لاعبين أجانب في قائمة كل ناد مع تقديم 8 لاعبين فقط في قائمة كل مباراة.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين إنهما قررا تعديل عدد اللاعبين المسجلين في كشوفات الفريق الأول لأندية الدوري السعودي للمحترفين إلى 25 لاعبا بدلا من العدد السابق 30 لاعبا، مع مراعاة أحقية كل ناد من الأندية تسجيل عدد 10 لاعبين غير سعوديين، وذلك بدءًا من الموسم الرياضي المقبل 2024-2025، وفقًا للاشتراطات التالية:

1- 8 لاعبين غير سعوديين دون تحديد حد أدنى لتاريخ الميلاد.

2- لاعبان اثنان غير سعوديين من مواليد 2003 فما فوق، بهدف تعزيز الجانب الاستثماري في 3 استمرار على أن يكون من مواليد 1998 فما فوق.

4- يحق لكل فريق مشارك في دوري روشن السعودي للمحترفين تسجيل عدد 8 لاعبين غير سعوديين في قائمة كل مباراة كحد أقصى بالإضافة إلى المحترف من مواليد المملكة العربية السعودية ويستثنى من ذلك مسابقتا كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، حيث يمكن مشاركة جميع اللاعبين غير السعوديين المسجلين).

5- أحقية كل نادٍ في تسجيل لاعب واحد محترف (مواليد المملكة العربية السعودية).

ويشهد الدوري السعودي ثورة في سوق الانتقالات بعد انضمام عدد كبير من نجوم العالم إلى أندية دوري المحترفين على غرار كريستيانو رونالدو وساديو ماني مع النصر ونيمار وميتروفيتش مع الهلال وكريم بنزيمة وكانتي وفابينيو مع اتحاد جدة.