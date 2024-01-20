كرة سلة - تقدم واحد يكفي.. الأهلي يصعق الزمالك في اللحظات الأخيرة

بسيناريو جنوني ولكنها ليست المرة الأولى، اقتنص الأهلي انتصار صعب للغاية على الزمالك في دوري السوبر لكرة السلة بنتيجة 70-69.

جاء ذلك في المباراة التي أقيمت في ضيافة القلعة البيضاء ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الأول الترتيبي لدوري السوبر.

البداية أتت بيضاء خالصة حيث وصلت النتيجة إلى 8-0 في اللحظات الأولى، وانتهى الربع الأول بتقدم الزمالك بنتيجة 21-17.

واتسع الفارق كثيرًا في الربع الثاني، حيث تقدم الزمالك 40-26.

استمر التفوق في الربع الثالث وإن كان بفارق أقل، حيث انتهى لصالح الأبيض 57-48.

ولكن في الربع الأخير استمر اقتراب الأهلي حتى وصلت النتيجة إلى 69-66 لصالح الزمالك، ثم تقلصت إلى فارق نقطة واحدة، قبل أن تحسم الثنائية الأخيرة النتيجة لصالح الأهلي.

وذلك هو الفوز الثامن عشر على التوالي للأهلي بقيادة مدربه أجوستي بوش أمام الزمالك في جميع المسابقات.