فوز قاتل للمرة الثانية تواليا.. ليفركوزن ينتصر على لايبزج ويحبط آمال بايرن

حقق باير ليفركوزن فوزا قاتلا على لايبزج بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ18 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وفاز ليفركوزن للمرة الثانية تواليا في الوقت القاتل بعد الانتصار على أوجسبورج في الدقيقة 94 في الجولة الماضية ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل نيثان تيلا وجوناثان تا وبييرو هينكابيي، بينما أحرز تشافي سيمونس ولويس أوبنيدا للايبزج.

وافتتح سيمونس التهديف للايبزج في الدقيقة السابعة بعدما تسلم وظهره للمرمى وسدد بدوران وسكنت الكرة الشباك.

وتعادل تيلا لليفركوزن بعد عرضية أرضية من أليخاندرو جريمالدو في الدقيقة 47.

وتقدم أوبيندا للايبزج مرة أخرى في الدقيقة 56 بعد انفراد تام بالمرمى.

وعادت نتيجة التعادل مرة أخرى عن طريق تا برأسية نتيجة ركلة ركنية لعبها جوناس هوفمان في الدقيقة 63.

وتكرر الأمر مرة أخرى في هدف الفوز القاتل في الدقيقة 91 الذي سجله هينكابيي بعد تسديدة نتيجة ركلة ركنية لعبها جريمالدو.

وبذلك أحبط ليفركوزن آمال بايرن ميونيخ من أجل تقليص الفارق بينهما.

وارتفع رصيد ليفركوزن ليصل للنقطة الـ48 في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني من 18 مباراة ويبتعد عن بايرن بفارق 7 نقاط الذي لعب 16 مباراة.

وتجمد رصيد لايبزج عند النقطة 33 في المركز الرابع.

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