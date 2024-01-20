كرنفال أمم إفريقيا – زميل حمدي فتحي رجل مباراة أنجولا وموريتانيا

حصد جيلسون دالا جائزة رجل مباراة أنجولا وموريتانيا في لقاء أقيم لحساب الجولة الثانية من أمم إفريقيا 2023.

وسجل دالا ثنائية للفهود السوداء في فوز أنجولا على موريتانيا بنتيجة 3-2 في المجموعة الرابعة من البطولة المقامة في كوت ديفوار.

وارتقت أنجولا للصدارة بالتساوي مع موريتانيا برصيد 4 نقاط قبل الجولة الأخيرة حيث يلتقيا لحسم الصدارة والتأهل.

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وشارك دالا في 86 دقيقة من عمر اللقاء وسجل ثنائية من أصل 4 تسديدات على مرمى المرابطين.

ولمس الكرة 37 مباراة ووصلت عدد تمريراته الصحيحة لـ 11 من أصل 15.

وأرسل دالا عرضية صحيحة بنسبة 100%، وفاز بـ 5 صراعات ثنائية من 9، وحصل على خطأين وارتكب 3 أخطاء.

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ويزامل الآن الدولي المصري حمدي فتحي في الوكرة، كما ارتبط اسمه بالانتقال للنادي الأهلي الذي أتى منه فتحي. (تعرف على دالا أكثر ولاعبي أنجولا من كرنفال أمم إفريقيا)