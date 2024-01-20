كرنفال أمم إفريقيا – زميل حمدي فتحي رجل مباراة أنجولا وموريتانيا
السبت، 20 يناير 2024 - 21:50
كتب : FilGoal
حصد جيلسون دالا جائزة رجل مباراة أنجولا وموريتانيا في لقاء أقيم لحساب الجولة الثانية من أمم إفريقيا 2023.
جيلسون دالا
النادي : الوكرة
وسجل دالا ثنائية للفهود السوداء في فوز أنجولا على موريتانيا بنتيجة 3-2 في المجموعة الرابعة من البطولة المقامة في كوت ديفوار.
وارتقت أنجولا للصدارة بالتساوي مع موريتانيا برصيد 4 نقاط قبل الجولة الأخيرة حيث يلتقيا لحسم الصدارة والتأهل.
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⚽️🥅 جيلسون دالا يُعيد التقدم لمنتخب أنغولا#كأس_أمم_إفريقيا | #موريتانيا_أنغولا#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/h4oVMrzlAJ— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 20, 2024
وشارك دالا في 86 دقيقة من عمر اللقاء وسجل ثنائية من أصل 4 تسديدات على مرمى المرابطين.
ولمس الكرة 37 مباراة ووصلت عدد تمريراته الصحيحة لـ 11 من أصل 15.
وأرسل دالا عرضية صحيحة بنسبة 100%، وفاز بـ 5 صراعات ثنائية من 9، وحصل على خطأين وارتكب 3 أخطاء.
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⚽️🥅 جيلسون دالا يفتتح التسجيل للمنتخب الأنغولي#كأس_أمم_إفريقيا | #موريتانيا_أنغولا#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/1RxtCP0dPG— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 20, 2024
ويزامل الآن الدولي المصري حمدي فتحي في الوكرة، كما ارتبط اسمه بالانتقال للنادي الأهلي الذي أتى منه فتحي. (تعرف على دالا أكثر ولاعبي أنجولا من كرنفال أمم إفريقيا)