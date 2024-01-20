أمم إفريقيا - وفيات وإصابات في احتفال جماهير غينيا بالفوز على جامبيا

السبت، 20 يناير 2024 - 21:32

كتب : FilGoal

غينيا ضد جامبيا

توفي ثلاثة من جماهير غينيا في مدينة كوناكري وذلك أثناء الاحتفالات بفوز منتخبهم الوطني على جامبيا.

وحقق منتخب غينيا الفوز على جامبيا بهدف دون مقابل في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا.

عقب المباراة انطلقت احتفالات كبيرة في مدينة كوناكري عاصمة غينيا وخلالها حدثت بعض الأحاد المؤسفة.

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وكشفت شبكة فرانس برس عن وفاة 3 أشخاص خلال الاحتفالات بسبب حادث تصادم سيارتين بالإضافة إلى وجود عدد من الإصابات.

وارتفع رصيد غينيا للنقطة الرابعة في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة وبفارق نقطتين عن السنغال صاحبة المركز الأول وثلاث نقاط عن الكاميرون صاحبة المركز الثالث.

وسيلعب منتخب غينيا مباراته الأخيرة بدور المجموعات ضد السنغال.

كأس أمم إفريقيا غينيا جامبيا
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