أمم إفريقيا - وفيات وإصابات في احتفال جماهير غينيا بالفوز على جامبيا
السبت، 20 يناير 2024 - 21:32
كتب : FilGoal
توفي ثلاثة من جماهير غينيا في مدينة كوناكري وذلك أثناء الاحتفالات بفوز منتخبهم الوطني على جامبيا.
وحقق منتخب غينيا الفوز على جامبيا بهدف دون مقابل في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا.
عقب المباراة انطلقت احتفالات كبيرة في مدينة كوناكري عاصمة غينيا وخلالها حدثت بعض الأحاد المؤسفة.
وكشفت شبكة فرانس برس عن وفاة 3 أشخاص خلال الاحتفالات بسبب حادث تصادم سيارتين بالإضافة إلى وجود عدد من الإصابات.
وارتفع رصيد غينيا للنقطة الرابعة في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة وبفارق نقطتين عن السنغال صاحبة المركز الأول وثلاث نقاط عن الكاميرون صاحبة المركز الثالث.
وسيلعب منتخب غينيا مباراته الأخيرة بدور المجموعات ضد السنغال.
نرشح لكم
مباشر أمم إفريقيا - تونس (0)-(1) مالي.. هدف أول كرنفال أمم إفريقيا – زميل حمدي فتحي رجل مباراة أنجولا وموريتانيا أمم إفريقيا - السنغال تكشف حالة سيسيه الصحية واستبعاد لاعب من القائمة التشكيل - معلول وديانج على مقاعد بدلاء تونس ومالي قفزة الغزلان للصدارة أمم إفريقيا - صلاح يحضر مؤتمر منتخب مصر قبل لقاء كاب فيردي تقارير فرنسية: نقل أليو سيسيه للمستشفى بعد الفوز على الكاميرون أمم إفريقيا - مؤتمر بروس: لا نستطيع تكرار نفس الأمر ضد ناميبيا