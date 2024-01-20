روما يفوز على فيرونا بصعوبة في أول مباراة لـ دي روسي

حقق روما فوزا صعبا على منافسه هيلاس فيرونا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ21 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولى لأمير روما دانييلي دي روسي بعد إقالة جوزيه مورينيو من تدريب الجيالوروسي الأسبوع المضي.

وسجل ثنائية روما روميلو لوكاكو ولورينزو بيليجريني، بينما أحرز مايكل فولورونشو.

وافتتح لوكاكو التسجيل للذئاب من صناعة ستيفان الشعراوي بعدما مرر الكرة للبلجيكي داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة من اللسمة الأولى.

وضاعف بيليجريني النتيجة لروما في الدقيقة 25 بعد عرضية من لوكاكو فشل مدافع فيرونا في تشتيت الكرة لتصل إلى بيليجريني وسددها مباشرة في المرمى.

وحصل ميلان دوريتش مهاجم فيرونا على ركلة جزاء في الدقيقة 64 وسددها بنفسه ولكن أهدرها.

بتسديدة في المدرجات ميلان ديوريتش يهدر ركلة جزاء أمام روما 🚫#روما_فيرونا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/zrln6eyD3m — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 20, 2024

وقلص فولورونشو الفارق لفيرونا في الدقيقة 76 بعد تسجيل هدف غاية في الروعة بعدما راوغ 3 لاعبين وسدد كرة بعيدة المدى وسجلها هدفا.

video:1 شاهد أهداف فوز روما على فيرونا بنتيجة 2-1 والصعود إلى المركز الثامن في الكالتشيو مؤقتًا ⚽️📽️#روما_فيرونا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/8gkVWtWsjc — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 20, 2024

وارتفع رصيد روما بهذا الفوز ليصل إلى النقطة 32 في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وتجمد رصيد فيرونا عند النقطة 17 في المركز الـ18.