روما يفوز على فيرونا بصعوبة في أول مباراة لـ دي روسي

السبت، 20 يناير 2024 - 21:28

كتب : FilGoal

دانييلي دي روسي

حقق روما فوزا صعبا على منافسه هيلاس فيرونا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ21 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولى لأمير روما دانييلي دي روسي بعد إقالة جوزيه مورينيو من تدريب الجيالوروسي الأسبوع المضي.

وسجل ثنائية روما روميلو لوكاكو ولورينزو بيليجريني، بينما أحرز مايكل فولورونشو.

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وافتتح لوكاكو التسجيل للذئاب من صناعة ستيفان الشعراوي بعدما مرر الكرة للبلجيكي داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة من اللسمة الأولى.

وضاعف بيليجريني النتيجة لروما في الدقيقة 25 بعد عرضية من لوكاكو فشل مدافع فيرونا في تشتيت الكرة لتصل إلى بيليجريني وسددها مباشرة في المرمى.

وحصل ميلان دوريتش مهاجم فيرونا على ركلة جزاء في الدقيقة 64 وسددها بنفسه ولكن أهدرها.

وقلص فولورونشو الفارق لفيرونا في الدقيقة 76 بعد تسجيل هدف غاية في الروعة بعدما راوغ 3 لاعبين وسدد كرة بعيدة المدى وسجلها هدفا.

وارتفع رصيد روما بهذا الفوز ليصل إلى النقطة 32 في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وتجمد رصيد فيرونا عند النقطة 17 في المركز الـ18.

الدوري الإيطالي جوزيه مورينيو دانييلي دي روسي روميلو لوكاكو فيرونا
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