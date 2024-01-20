مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول مصير صلاح محسن

السبت، 20 يناير 2024 - 21:27

كتب : أحمد الخولي

احتفال صلاح محسن بهدفه ضد ميدياما

أوضح مصدر من الأهلي مستجدات موقف صلاح محسن من الرحيل عن صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية.

ولم يسافر اللاعب مع الأهلي للمشاركة في معسكر الإمارات في ظل بسبب استبعاد مارسيل كولر المدير الفني له لأسباب فنية.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "مارسيل كولر اتخذ قرارا منذ فترة بعدم استمرار صلاح محسن لعدم حاجته لخدماته".

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وأضاف "اللاعب يمتلك عرضين من البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا، والنادي لا يمانع بيعه بشكل نهائي".

وأوضح "إذا لم يحدث ستتم إعارته بعقد ثلاثي بسبب اكتمال العدد القانوني والرسمي لمعاري الأهلي".

وأتم "ملف صلاح محسن سيُحسم خلال 72 ساعة".

ومنذ عودته من إعارته إلى سيراميكا كليوباترا خاض صلاح محسن مع الأهلي سبع مباريات سجل خلالهم هدفا وصنع مثله.

وخاض اللاعب البالغ 25 عاما 100 مباراة بقميص الأهلي وسجل 18 هدفا وصنع 6.

وخاض الدولي 173 مباراة في جميع المسابقات بقمصان الأهلي وإنبي وسيراميكا كليوباترا وسموحة وسجل 39 هدفا وصنع 14.

وتوج مع الأهلي بـ 7 ألقاب، وساهم في فوز سيراميكا كليوباترا بلقب كأس الرابطة الموسم الماضي.

وحصد من قبل لقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما مع منتخب مصر في 2019.

وارتدى قميص منتخب مصر في 4 مباريات دولية وسجل هدفا في الظهور الأول ضد النيجر وصنع آخر ضد تونس.

الأهلي صلاح محسن
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