التشكيل - معلول وديانج على مقاعد بدلاء تونس ومالي

يبدأ علي العابدي أساسيا كظهير أيسر في تشكيل منتخب تونس بدلا من علي معلول لمواجهة مالي في أمم إفريقيا 2023.

ويتواجد أيضا أليو ديانج على مقاعد بدلاء مالي بعدما شارك أساسيا في اللقاء الماضي بالفوز على جنوب إفريقيا.

وخسر منتخب تونس في بداية مشواره بنتيجة 1-0 أمام ناميبيا.

ويقود حمزة رفيع هجوم تونس بجوار يوسف المساكني.

وجاء تشكيل تونس

حراسة المرمى: البشير بن سعيد

الدفاع: علي العابدي– ياسين مرياح – منتصر الطالبي - وجدي كشريدة

الوسط: إلياس العاشوري - عيسى العيدوني – إلياس السخيري – أنيس بن سليمان

الهجوم: حمزة رفيع – يوسف المساكني

فيما جاء تشكيل مالي

حراسة المرمى: دجيجوي ديارا

الدفاع: هاماري تراوري – بو بكر كوياتي – سيكو نياكاتي – أمادو دانتي.

الوسط: لاسانا كوليبالي – دياديه ساماسيكو – أمادو هايدارا – كاموري دومبيا

الهجوم: سيكو كوياتا – لاسين سينايوكو

ويحتل منتخب مالي صدارة الترتيب برصيد 3 نقاط ويليه ناميبيا بفارق الأهداف.

فيما يأتي منتخب تونس ثالثا ويليه جنوب إفريقيا رابعا قبل لقاء ناميبيا غدا الأحد.