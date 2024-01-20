قفزة الغزلان للصدارة

حقق منتخب أنجولا الفوز على موريتانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من مجموعات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وأشعل منتخب أنجولا المنافسة في المجموعة الرابعة بعدما وصل للنقطة 4 وصعد للصدارة بالتساوي مع بوركينا فاسو الذي تعادل مع الجزائر.

ويستمر موريتانيا في المركز الرابع دون نقاط، ومنتخب الجزائر في المركز الثالث بنقطتين.

سجل ثلاثية أنجولا كل من جيلسون دالا هدفين، وهدف من جيلبيرتو، بينما سجل لـ موريتانيا كل من سيدي عمار وأبو باكاري كويتا.

وأقيمت المباراة بصافرة مصرية بقيادة الحكم محمد معروف، وتواجد في غرفة الفيديو محمود البنا ومحمود أبو الرجال.

ونجح منتخب موريتانيا في تسجيل هدفين في كأس أمم إفريقيا، بعد هدف واحد تم تسجيله لصالح موريتانيا في كأس الأمم السابقة 2021 في الكاميرون.

وصف المباراة

شارك أوجستينيو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري بشكل أساسي في تشكيل أنجولا.

وبدأت خطورة أنجولا مبكرا بتسديدة قوية من مابولولو لكن الحارس أبعدها إلى ركنية.

واستمر ضغط أنجولا ومحاولاته على مرمى موريتانيا ولكن دون أن تنتهي بشكل جيد.

وأهدر منتخب موريتانيا فرصة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 29 من انفراد مؤكد بالمرمى.

ليرد منتخب أنجولا ويسجل هدف التقدم في الدقيقة 30 والذي جاء عن طريق جيلسون دالا بمتابعة للكرة من ركلة ركنية.

لكن منتخب المرابطون أبى أن ينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة ليسجل التعادل في الدقيقة 43 بمجهود فردي رائع من بونا عمر.

واستلم بونا عمر الكرة في وسط الملعب ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية بالقدم اليسرى لم يستطع الحارس التصدي لها.

وكاد منتخب أنجولا أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط إلا أن جيلبرتو أهدر أسهل فرصة في البطولة بعدما ارتدت له الكرة أمام المرمى الخالي ليسدد أعلى العارضة.

وينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل منتخب.

في الشوط الثاني أضاف جيلسون دالا الهدف الثاني لـ أنجولا مبكرا في الدقيقة 50 بعد مهارة فردية بعدما توغل داخل منطقة ووضع الكرة من أعلى الحارس.

وأكمل جيلبيرتو الثلاثية لمنتخب أنجولا في الدقيقة 53 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء اصطدمت في قدم أحد المدافعين وغيرت مسارها إلى الشباك.

ثم جاء الدور على موريتانيا لترد بهدف صاروخي في الدقيقة 58 بقدم أبو بكاري كويتا الذي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ولم يستطع حارس أنجولا التصدي لها.

وأهدر منتخب موريتانيا فرصة التعادل في الدقيقة 72 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء اصطدمت في الدفاع وأبعدها الحارس ببراعة.

واستمرت محاولات موريتانيا لتسجيل التعادل ولكن الهجمات لم تكتمل بنجاح أمام مرمى أنجولا، لينتهي اللقاء بفوز الغزلان السوداء بثلاثية مقابل هدفين.

ويلعب منتخب أنجولا في الجولة الأخيرة ضد بوركينا فاسو، بينما يلعب منتخب موريتانيا ضد الجزائر.

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