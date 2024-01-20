الزمالك يفتتح معسكره بالإمارات بالخسارة ودية بثلاثة من الوحدة

السبت، 20 يناير 2024 - 20:56

كتب : FilGoal

محمود حمدي الونش - الزمالك ضد الوحدة

حقق الوحدة الإماراتي الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف في نصف نهائي دورة الوحدة الودية.

المباراة أقيمت على ملعب آل نهيان معقل نادي الوحدة.

سجل ثلاثية الوحدة في المباراة كل من منصور سعيد وباكاييف وأحمد نور الله، بينما أحرز محمد أشرف "روقا" هدف الزمالك الوحيد.

بالفوز سيلعب الوحدة المباراة النهائية للبطولة ضد الاتفاق السعودي، بينما سيلعب الزمالك ضد أم صلال في مباراة تحديد المركزي الثالث والرابع.

التشكيل

عاد محمود حمدي "الونش" لتشكيل الزمالك الأساسي، كما شارك محمد السيد من مواليد 2005.

أحداث المباراة

الشوط الأول لم يشهد الكثير من الفرص مع وجود سيطرة متبادلة بين الفريقين.

وحاول محمد أشرف "روقا" التسديد من خارج منطقة الجزاء ولكن كرته جاءت فوق المرمى.

واقتحم مشجع ملعب المباراة قبل نهاية الشوط الأول وذهب لمصاحفة محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك.

وبعد أقل من دقيقة على بداية الشوط الثاني تقدم الوحدة بتسديدة أرضية عن طريق منصور سعيد.

وتألق عواد في منع الهدف الثاني بالدقيقة الـ 57 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ 72 ومن تسديدة أخرى صاروخية أضاف باكاييف الهدف الثاني للوحدة.

وأنهى أحمد نور الله ثلاثية الوحدة مستغلا خطأ كبير من الونش في إرجاع الكرة نحو محمد عواد ليسجل نور الله الهدف.

وسجل روقا هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة الـ 86 من ركلة جزاء حصل عليها سامسون أكينيولا.

الزمالك الوحدة
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