كأس آسيا - مدرب البحرين يحتفل مع الحكم بفوز قاتل على ماليزيا

السبت، 20 يناير 2024 - 20:18

كتب : FilGoal

البحرين

حقق منتخب البحرين فوزا قاتلا على ماليزيا بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس آسيا.

وأقيمت المباراة على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، على هامش البطولة القارية المقامة في قطر.

الفوز المتأخر أتى بهدف علي مادن في الدقيقة 95.

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وفي هذه اللحظة اندفع الإسباني خوان بيتزي مدرب البحرين نحو الحكم الرابع للاحتفال معه.

وبطبيعة الحال اضطر الحكم للإشارة له بالابتعاد، وهنا استرد المدرب صوابه وذهب باتجاه طاقمه المعاون.

النتيجة رفعت رصيد البحرين إلى 3 نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطة عن الأردن وكوريا الجنوبية في القمة.

أما منتخب ماليزيا فتجمد رصيده في قاع المجموعة بلا نقاط.

وخسر منتخب البحرين أمام كوريا في الجولة الأولى 3-1.

ويختتم الفريق العربي منافسات البطولة بمواجهة الطرف العربي الآخر في المجموعة، حيث تقام مباراة الأردن والبحرين في يوم 25 يناير المقبل.

كأس آسيا البحرين ماليزيا علي مادن
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