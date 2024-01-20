كأس آسيا - مدرب البحرين يحتفل مع الحكم بفوز قاتل على ماليزيا
السبت، 20 يناير 2024 - 20:18
كتب : FilGoal
حقق منتخب البحرين فوزا قاتلا على ماليزيا بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس آسيا.
وأقيمت المباراة على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، على هامش البطولة القارية المقامة في قطر.
الفوز المتأخر أتى بهدف علي مادن في الدقيقة 95.
البحرين تهز الشباك الماليزية في اللحظات الأخيرة من المباراة#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023#AsianCup2023 #Asiancup #Qatar2023 pic.twitter.com/lNFTlvNTqp— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 20, 2024
وفي هذه اللحظة اندفع الإسباني خوان بيتزي مدرب البحرين نحو الحكم الرابع للاحتفال معه.
وبطبيعة الحال اضطر الحكم للإشارة له بالابتعاد، وهنا استرد المدرب صوابه وذهب باتجاه طاقمه المعاون.
هل اختار مدرب منتخب البحرين الشخص المناسب للاحتفال معه بهدف الفوز على ماليزيا؟ 😅#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023#AsianCup2023 #Asiancup #Qatar2023 pic.twitter.com/AnuiHoCdnP— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 20, 2024
النتيجة رفعت رصيد البحرين إلى 3 نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطة عن الأردن وكوريا الجنوبية في القمة.
أما منتخب ماليزيا فتجمد رصيده في قاع المجموعة بلا نقاط.
وخسر منتخب البحرين أمام كوريا في الجولة الأولى 3-1.
ويختتم الفريق العربي منافسات البطولة بمواجهة الطرف العربي الآخر في المجموعة، حيث تقام مباراة الأردن والبحرين في يوم 25 يناير المقبل.